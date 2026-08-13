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El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, rompe su silencio sobre el futuro de Bradley Barcola en medio de los vínculos de traspaso con Liverpool y Arsenal
El presidente del PSG ofrece una actualización sobre Barcola
Al-Khelaifi adoptó una postura serena respecto a la intensa especulación en torno al internacional francés. Según se informa, Liverpool y Arsenal están valorando movimientos por el exjugador del Lyon, cuya cotización se ha disparado desde que llegó al Parque de los Príncipes en 2023.
El presidente del PSG se mostró firme al asegurar que el club no se precipitaría en ninguna decisión ni se dejaría influir por el creciente ruido de los medios ingleses. «Estamos trabajando con calma», dijo Al-Khelaifi cuando se le pidió una actualización sobre la situación. «No hablamos demasiado. Hacemos las cosas. Todos nuestros jugadores son importantes. Cuando fichan por el PSG, pasan a ser importantes para nosotros».
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Liverpool y Arsenal se plantean fichar a la estrella del PSG
La pugna por fichar a Barcola llega en un momento en el que tanto el Liverpool como el Arsenal están desesperados por reforzar sus filas en ataque. El Liverpool, ahora dirigido por el entrenador Andoni Iraola, ha identificado al extremo como el sucesor ideal de Mohamed Salah tras la salida del legendario egipcio al Trabzonspor turco. Mientras tanto, el Arsenal rastrea el mercado en busca de talento de élite para las bandas después de que su prolongada persecución durante seis meses de Vinicius Junior, del Real Madrid, terminara finalmente en fracaso.
A pesar de su alta tasación, Barcola aún no ha comprometido su futuro a largo plazo con el campeón de la Ligue 1. Su contrato actual expira en 2028 y su supuesta negativa a firmar una ampliación ha colocado a los gigantes parisinos en una posición delicada. Cuando se le pidió más claridad sobre si el jugador de 23 años seguiría siendo futbolista del PSG cuando se cierre el mercado, Al-Khelaifi evitó comprometerse. «No puedo decirlo hoy. Lo que puedo decir hoy es que es jugador del PSG», añadió el presidente.
El ascenso meteórico de Barcola y su colección de títulos
Desde que se marchó del Lyon al Paris, Barcola se ha consolidado como una de las fuerzas más letales y creativas del fútbol europeo. En 152 apariciones con el club, ha firmado unos impresionantes 39 goles y 37 asistencias, convirtiéndose en una pieza vital de un equipo que ha dominado el panorama francés. Su aportación ha sido fundamental para que el PSG conquistara 14 títulos, incluidos tres de Ligue 1 consecutivos. Más notable aún, desempeñó un papel clave para que el club lograra dos Champions League seguidas.
El pedigrí internacional del extremo también ha crecido de forma significativa. Barcola participó en los ocho partidos de Francia durante una exigente campaña en la Copa del Mundo, marcando contra Senegal, Suecia e Inglaterra en el partido por la medalla de bronce. Aunque el equipo de Didier Deschamps acabó cayendo ante España en las semifinales, Barcola salió con su reputación reforzada. Sin embargo, el desgaste físico del torneo quedó patente durante la Supercopa en Salzburgo, donde se quedó sin jugar en el banquillo. Todavía sigue trabajando para recuperar su mejor nivel, pero su ausencia de los terrenos de juego no ha hecho más que intensificar las conversaciones sobre su futuro.
- AFP
Las negociaciones continúan mientras se acerca la fecha límite
A medida que el mercado de fichajes entra en su recta final, el diálogo entre el PSG y los representantes de Barcola sigue en marcha. Al-Khelaifi confirmó que el club está inmerso en conversaciones, aunque evitó confirmar si alguna oferta oficial de la Premier League había alcanzado sus elevadas expectativas. Al ser preguntado si se trataba de un caso de Liverpool no cumpliendo las exigencias del PSG, el presidente se mostró esquivo. «Ya veremos. Hay conversaciones, negociaciones, ya veremos», señaló.
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