La pugna por fichar a Barcola llega en un momento en el que tanto el Liverpool como el Arsenal están desesperados por reforzar sus filas en ataque. El Liverpool, ahora dirigido por el entrenador Andoni Iraola, ha identificado al extremo como el sucesor ideal de Mohamed Salah tras la salida del legendario egipcio al Trabzonspor turco. Mientras tanto, el Arsenal rastrea el mercado en busca de talento de élite para las bandas después de que su prolongada persecución durante seis meses de Vinicius Junior, del Real Madrid, terminara finalmente en fracaso.

A pesar de su alta tasación, Barcola aún no ha comprometido su futuro a largo plazo con el campeón de la Ligue 1. Su contrato actual expira en 2028 y su supuesta negativa a firmar una ampliación ha colocado a los gigantes parisinos en una posición delicada. Cuando se le pidió más claridad sobre si el jugador de 23 años seguiría siendo futbolista del PSG cuando se cierre el mercado, Al-Khelaifi evitó comprometerse. «No puedo decirlo hoy. Lo que puedo decir hoy es que es jugador del PSG», añadió el presidente.