El presidente del Nápoles afirma que Antonio Conte «mataría a su criatura» si se marcha a la selección italiana

A pesar de los rumores, De Laurentiis está convencido de que Conte no abandonará el proyecto del Nápoles. El técnico llegó en 2024 con la misión de reconstruir la plantilla y la temporada pasada ganó la Serie A. El presidente atribuye la actual solidez del equipo a la visión a largo plazo del entrenador.

«Conte es un hombre serio y no me abandonará en el último momento; eso sería un problema para el Nápoles, pues él también es padre de este proyecto», declaró De Laurentiis a The Athletic.