Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Hamburger SV v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

El presidente del Hoffenheim confirma las negociaciones sobre el traspaso de un jugador en el punto de mira del Barcelona y del Chelsea

Hoffenheim
Barcelona
F. Asllani
Fichajes
Chelsea
Borussia Dortmund
Bundesliga
Premier League
Primera División

El director general del Hoffenheim, Andreas Schicker, confirmó que el club negocia el futuro de la revelación Fisnik Asllani. El delantero de 23 años se convirtió en uno de los talentos más codiciados de Europa tras una impresionante temporada en Alemania.

  • El director del Hoffenheim confirma las negociaciones sobre su salida

    La pugna por Asllani se recrudece tras admitir el director deportivo del Hoffenheim que el club valora ofertas por la jugadora. Su salida este verano parece inevitable dada el interés de varios de los clubes más prestigiosos del continente.

    «Hay conversaciones con clubes nacionales y extranjeros. No es ningún secreto que Asllani tiene una cláusula de rescisión», declaró Schicker a Kicker.

    Sus declaraciones llegan cuando clubes de Inglaterra y España siguen de cerca a la delantera, lo que indica que el club ya se prepara para su probable salida este verano.



    • Anuncios
  • FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images

    El Barcelona y el Chelsea lideran la carrera por el título

    El Barcelona sigue al jugador de 23 años desde marzo, pero su interés ha sido informal. La posible salida de Ferran Torres al PSG podría hacer que los blaugranas aceleren su fichaje para reforzar el ataque de Hansi Flick.

    No obstante, Chelsea y Tottenham también lo siguen, atraídos por su perfil físico.

    Asllani ha brillado en su temporada de debut con 10 goles y 9 asistencias en 33 partidos, un balance atractivo para quienes buscan un fichaje económico.

  • Cláusula de rescisión y detalles del contrato

    La especulación se debe a que el traspaso de Asllani es factible. Aunque tiene contrato hasta 2029, su cláusula de rescisión ronda los 30 millones de euros, cifra atractiva para su edad y rendimiento.

    Aunque se ha mencionado al Borussia Dortmund como destino en la Bundesliga, la posibilidad de un traspaso al extranjero sigue siendo atractiva.

    Para el Hoffenheim, la cláusula implica poco control sobre el destino del jugador si se paga, aunque las conversaciones confirmadas por Schicker apuntan a una salida ordenada.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Fisnik Asllani Hoffenheim 2025Getty Images

    Asllani sueña con la Liga de Campeones

    El jugador ha mantenido la calma pese al revuelo sobre su futuro y prefiere que su juego hable por sí solo. No oculta, sin embargo, su deseo de jugar algún día en las competiciones europeas de máximo nivel, lo que podría influir en su elección de club este verano.

    «La Liga de Campeones es el sueño de todo futbolista. Jugar en ella es una sensación maravillosa», explicó Asllani. «Se me pone la piel de gallina con solo verla y escuchar el himno. Siempre la veo con mi padre, así que jugar algún día en ese gran torneo es un objetivo enorme. Lo he soñado desde niño».