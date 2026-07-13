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El presidente del Hoffenheim confirma las negociaciones sobre el traspaso de un jugador en el punto de mira del Barcelona y del Chelsea
El director del Hoffenheim confirma las negociaciones sobre su salida
La pugna por Asllani se recrudece tras admitir el director deportivo del Hoffenheim que el club valora ofertas por la jugadora. Su salida este verano parece inevitable dada el interés de varios de los clubes más prestigiosos del continente.
«Hay conversaciones con clubes nacionales y extranjeros. No es ningún secreto que Asllani tiene una cláusula de rescisión», declaró Schicker a Kicker.
Sus declaraciones llegan cuando clubes de Inglaterra y España siguen de cerca a la delantera, lo que indica que el club ya se prepara para su probable salida este verano.
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El Barcelona y el Chelsea lideran la carrera por el título
El Barcelona sigue al jugador de 23 años desde marzo, pero su interés ha sido informal. La posible salida de Ferran Torres al PSG podría hacer que los blaugranas aceleren su fichaje para reforzar el ataque de Hansi Flick.
No obstante, Chelsea y Tottenham también lo siguen, atraídos por su perfil físico.
Asllani ha brillado en su temporada de debut con 10 goles y 9 asistencias en 33 partidos, un balance atractivo para quienes buscan un fichaje económico.
Cláusula de rescisión y detalles del contrato
La especulación se debe a que el traspaso de Asllani es factible. Aunque tiene contrato hasta 2029, su cláusula de rescisión ronda los 30 millones de euros, cifra atractiva para su edad y rendimiento.
Aunque se ha mencionado al Borussia Dortmund como destino en la Bundesliga, la posibilidad de un traspaso al extranjero sigue siendo atractiva.
Para el Hoffenheim, la cláusula implica poco control sobre el destino del jugador si se paga, aunque las conversaciones confirmadas por Schicker apuntan a una salida ordenada.
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Asllani sueña con la Liga de Campeones
El jugador ha mantenido la calma pese al revuelo sobre su futuro y prefiere que su juego hable por sí solo. No oculta, sin embargo, su deseo de jugar algún día en las competiciones europeas de máximo nivel, lo que podría influir en su elección de club este verano.
«La Liga de Campeones es el sueño de todo futbolista. Jugar en ella es una sensación maravillosa», explicó Asllani. «Se me pone la piel de gallina con solo verla y escuchar el himno. Siempre la veo con mi padre, así que jugar algún día en ese gran torneo es un objetivo enorme. Lo he soñado desde niño».
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