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El presidente del Fenerbahce ha sido condenado a prisión por apuestas ilegales pocos días antes de las elecciones del club turco
Saran, condenado a prisión
Un tribunal de Estambul ha condenado al presidente del Fenerbaçe, Saran, y a su hermano, Alan Kenan, a dos años y seis meses de prisión. Ambos, que no comparecieron en la vista del Juzgado de Primera Instancia Penal n.º 23 de Estambul, también fueron multados con cerca de 9 000 libras esterlinas cada uno. La acusación se basó en un auto que alegaba la emisión de anuncios de apuestas ilegales durante un partido de fútbol retransmitido por un grupo mediático propiedad de Saran.
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El equipo jurídico promete recurrir
El representante legal de la Federación Turca de Fútbol pidió sanciones, mientras que los defensores solicitaron la absolución. Tras el veredicto, el abogado de Saran, Serdar Yigit, emitió un comunicado: «Acogemos con satisfacción la absolución de nuestros clientes, ejecutivos del Grupo Saran. La sentencia contra el Sr. Sadettin Saran y el Sr. Kenan Saran aún no es firme y será revisada por tribunales superiores tras los recursos correspondientes».
La defensa se declara inocente
El tribunal absolvió a los coacusados Emre Eren y Azade Zeynep Haksal. Pese a las condenas de los demás, el equipo de Saran confía en que la decisión se revoque.
Yigit añadió: «Iniciaremos el proceso de apelación y lo llevaremos hasta el final. Confiamos en que la justicia prevalecerá y todos nuestros clientes serán absueltos».
- X/Fenerbahce
Las elecciones se acercan en medio de la agitación.
El Fenerbaçe afronta un escándalo administrativo antes de las elecciones extraordinarias de este fin de semana. Tras quedar segundo en la liga con 74 puntos, tres menos que el campeón Galatasaray, el club elegirá entre el expresidente Aziz Yıldırım y Hakan Safi, pues el presidente saliente, Saran, no se presenta.