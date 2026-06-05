El tribunal absolvió a los coacusados Emre Eren y Azade Zeynep Haksal. Pese a las condenas de los demás, el equipo de Saran confía en que la decisión se revoque.

Yigit añadió: «Iniciaremos el proceso de apelación y lo llevaremos hasta el final. Confiamos en que la justicia prevalecerá y todos nuestros clientes serán absueltos».