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Eintracht Frankfurt v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

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El presidente del Eintracht afirma: «Nadie del Milan se ha puesto en contacto con nosotros por Krosche, se queda aquí». ¿Cuánto costaría ficharlo?

AC Milán
Fichajes

Las declaraciones del presidente del club de Fráncfort, recogidas por el diario Bild, nos llegan desde Alemania.

El presidente del Eintracht, en declaraciones a BILD: «Nadie del Milan se ha puesto en contacto con nosotros por Krosche. No tenemos indicios de que quiera marcharse antes de 2028».

Krosche ya acordó su fichaje con el Milan, pero el club italiano debe pagar una indemnización para liberarlo.