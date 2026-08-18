En un giro dramático de los acontecimientos que ha cautivado al panorama futbolístico brasileño, el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha confirmado oficialmente la ampliación de contrato de Memphis Depay. El anuncio se produjo a última hora del lunes por la noche, poniendo fin a semanas de especulación sobre la continuidad a largo plazo del delantero en Sudamérica. El nuevo acuerdo hará que el jugador de 32 años siga en el club hasta el verano de 2028, lo que supone un impulso significativo para la plantilla mientras afronta un exigente calendario nacional y continental.

Se espera que Memphis se incorpore al CT Joaquim Grava el martes por la mañana, donde se reencontrará con sus compañeros bajo la dirección del técnico Fernando Diniz mientras preparan los próximos compromisos. Stabile confirmó que se están completando los últimos pasos administrativos para formalizar el acuerdo de inmediato. Stabile dijo a los periodistas: "La documentación se está subiendo. En cuanto se suba al sistema, la firmaré".