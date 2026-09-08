El presidente del Como, Mirwan Suwarso, cede su asiento VIP a los aficionados más veteranos para el histórico debut del club en la Champions League

El ascenso del Como ha sido una de las historias más cautivadoras del fútbol europeo, al pasar de las categorías inferiores de la pirámide italiana al brillo y el glamour de la Liga de Campeones en un tiempo récord. Aunque el club, respaldado por el Grupo Djarum, se ha centrado en gran medida en la expansión internacional y en modernizar su marca global, la directiva no ha olvidado a la comunidad local que mantuvo viva la llama durante décadas de dificultades.

Ante un lleno absoluto en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y una enorme demanda de entradas que supera con creces la capacidad actual del estadio, Suwarso y el resto de directivos han optado por renunciar a sus propios asientos en la zona VIP. Esta decisión no se tomó por publicidad, sino para honrar la lealtad generacional de los aficionados que acompañaron al club durante la quiebra y en las ligas amateurs.