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El presidente del Bayern critica a la UEFA por la designación arbitral, mientras Vincent Kompany y su equipo muestran frustración por las decisiones polémicas en la derrota ante el PSG
Dreesen duda de la experiencia de Pinheiro
Tras el 1-1 entre Bayern y PSG, que eliminó al campeón de la Bundesliga con un global de 6-5, el director general del club cuestionó la designación de Joao Pinheiro, un árbitro con solo 15 partidos de Champions y sin experiencia en eliminatorias. Dreesen apuntó a su currículum como posible causa de las decisiones polémicas.
«Resulta sorprendente que un árbitro sin experiencia en semifinales y con solo 15 partidos de Liga de Campeones dirija un encuentro así; eso es inusual y quizá explique algunas decisiones», declaró a BILD.
Antes de este duelo, su partido más relevante había sido el ida de octavos entre Club Brugge y Aston Villa la temporada pasada, y aunque ya había dirigido la Supercopa de la UEFA, el salto a una semifinal entre dos gigantes despertó muchas dudas.
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Kompany, furioso por las «ridículas» decisiones sobre mano
La frustración se notó en la banda: Vincent Kompany veía esfumarse los sueños europeos de su equipo. El técnico belga se indignó por una jugada en la que el balón golpeó el brazo de João Neves tras un despeje de un compañero. Aunque las Reglas de Juego eximen de sanción por mano en ese caso, Kompany no lo aceptó.
«Tenemos que analizar algunas de las jugadas que decidieron los árbitros en los dos partidos, lo cual… nunca es una excusa para todo, pero importa», declaró Kompany tras el partido. «La mano [de Neves] está en el aire, y el balón le da. Como viene de su propio compañero, no es penalti. Pero si miras ambas [situaciones], con un poco de sentido común, es simplemente ridículo. No define el partido, pero al final se decidió por un solo gol».
La polémica por la tarjeta roja a Nuno Mendes
Las quejas del Bayern empezaron temprano: Nuno Mendes, ya amonestado, pareció tocar el balón con la mano. En vez de mostrarle la segunda amarilla, Pinheiro pitó falta contra Konrad Laimer. El Bayern protestó airadamente, pues creyó que la ventaja numérica les habría favorecido.
Kompany sugirió que al árbitro le faltó valor y afirmó: «Me pareció que se echó atrás porque ya le había sacado una amarilla y no quería expulsarlo». Max Eberl coincidió: «Para mí, debió mostrarle la amarilla y luego la roja; el partido habría sido otro».
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Ballack alude a problemas más generales relacionados con el arbitraje
Las repercusiones superaron las fronteras de la plantilla, y el ex capitán del Bayern, Michael Ballack, insinuó una conspiración contra el equipo alemán. Sobre la intervención sin precedentes del cuarto árbitro en el incidente de Laimer, la leyenda alemana declaró: «Es la primera vez que el cuarto árbitro actúa así. Tenía la sensación de que no querían sacarle la segunda amarilla. Esa es mi impresión como espectador», declaró a DAZN. El Bayern debe dejar atrás la polémica y centrarse en la final de la DFB-Pokal, mientras el París Saint-Germain se prepara para enfrentar al Arsenal.