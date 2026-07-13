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El presidente del Barcelona, Joan Laporta, elogió a Lionel Messi por su «extraordinaria» campaña en el Mundial 2026 con Argentina y valoró las actuaciones de Lamine Yamal y Anthony Gordon
Messi vuelve a liderar la ofensiva de Argentina
A sus 39 años, Messi lidera la clasificación de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos en seis partidos y guía a Argentina hacia un nuevo título. Su condición física sigue siendo de élite pese a estar cerca del retiro, y ya es el máximo anotador de la historia de los Mundiales, con 21 goles.
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Laporta, maravillado ante la magia de Messi
Laporta admitió su admiración por el impacto de Messi con Argentina en el torneo de Norteamérica. El ‘10’ fue el motor de la Albiceleste y la guió en las eliminatorias con la misma precisión letal de su etapa en el Barcelona.
En Dallas, el presidente blaugrana lo elogió: «El Mundial de Messi es extraordinario: ocho goles, varios de gran calidad. Argentina juega para él y es un equipo compacto; tener a Leo siempre les da la victoria».
Yamal y la actual plantilla del Barça
Laporta elogió a las estrellas del Barcelona que brillan internacionalmente, como el español Yamal. Para el club es un orgullo de cara a la nueva temporada.
Sobre el rendimiento de sus jóvenes estrellas, Laporta declaró: «Doy todo mi apoyo a los jugadores del Barça que están en el Mundial. Su éxito es el nuestro, y Lamine está haciendo un torneo fantástico; lo han elegido MVP en un par de partidos. Los demás también lo están haciendo muy bien. Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsi… Todos están jugando muy bien».
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Gordon está dando que hablar
Laporta elogió a Gordon, fichado del Newcastle este verano, por sus aportaciones creativas con Inglaterra en el Mundial.
Al comentar las actuaciones del extremo inglés, Laporta añadió: «Le veo destacar. El otro día, contra Noruega, dio el pase para uno de los goles de Bellingham, pero el pase de Gordon fue muy bueno».
Inglaterra se medirá a la vigente campeona, Argentina, en semifinales, mientras que Yamal y España enfrentarán a Francia.
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