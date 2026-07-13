Laporta admitió su admiración por el impacto de Messi con Argentina en el torneo de Norteamérica. El ‘10’ fue el motor de la Albiceleste y la guió en las eliminatorias con la misma precisión letal de su etapa en el Barcelona.

En Dallas, el presidente blaugrana lo elogió: «El Mundial de Messi es extraordinario: ocho goles, varios de gran calidad. Argentina juega para él y es un equipo compacto; tener a Leo siempre les da la victoria».