Álvarez, concentrado con Argentina en el Mundial, ha reconocido desde Estados Unidos su deseo de cambiar de equipo. «No es el momento ideal para hablar, pero no puedo esconderme», dijo a ESPN. «Soy sincero He hablado con franqueza con el club y creo que un cambio es lo mejor para todos; quiero cumplir mis sueños».

El presidente del Atlético, Cerezo, lo minimiza: «Todos cometemos errores». Álvarez llegó al Atlético en 2024 por 75 millones de euros y la temporada pasada marcó 20 goles y dio nueve asistencias en 49 partidos. En el Mundial es titular con Argentina. En el 3-1 a Suiza en cuartos marcó el 2-1 en la prórroga, su única diana en el torneo. El domingo disputará la final contra España (21:00 h).