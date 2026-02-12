El presidente del Atlético envía un mensaje contundente al Barcelona en medio de los rumores sobre el traspaso de Julián Álvarez.

En las últimas semanas han aumentado los rumores de que el Barcelona ha identificado a Álvarez como su candidato ideal para liderar la delantera una vez que Lewandowski se marche. Con el futuro del veterano polaco incierto más allá de la actual campaña y su 38º cumpleaños acercándose, los informes en Cataluña sugerían que el Barça estaba tramando una audaz incursión en su rival de La Liga. Sin embargo, el presidente del Atlético, Cerezo, se ha apresurado a desmentir esos rumores.

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto celebrado en Madrid, el máximo responsable del Atlético se mostró inequívoco cuando se le preguntó por los rumores que vinculan a su número 19 con un traspaso al Camp Nou. «Julian es un jugador bajo contrato con el Atlético de Madrid y está contento», declaró a la cadena egipcia Win Win. «Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharlo, y eso es todo».