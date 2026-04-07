El presidente del Atlético de Madrid se muestra «avergonzado» por el arbitraje de La Liga tras escuchar las grabaciones del VAR sobre la decisión de anular la tarjeta roja al Barcelona

Marín no se anduvo con rodeos al hablar del audio difundido desde la sala del VAR, insinuando que la tecnología se está utilizando para influir en los árbitros en lugar de limitarse a corregir errores evidentes. Considera que el sistema actual socava la autoridad del árbitro sobre el terreno de juego.

«Cuando vemos las imágenes y escuchamos el audio compartido por la Federación, lo único que podemos hacer es sentir vergüenza», declaró Marin, según cita Marca. «Es inaceptable que nos dejen escuchar sus comentarios, que son totalmente contrarios a cómo debería funcionar correctamente el VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a cometer errores que los jugadores, los entrenadores y los directivos, pero los errores en el partido son solo eso: errores. Es algo totalmente distinto cuando un árbitro en la cabina del VAR influye en el árbitro principal mientras este juzga una jugada.

«El árbitro sobre el terreno de juego debe ser responsable y tomar decisiones interpretando las intenciones de cada jugador. El VAR solo debería intervenir para corregir errores imposibles de interpretar, no para decidir en lugar del árbitro principal. No es normal que se tomen decisiones diferentes para jugadas idénticas, que cambien los criterios y que no sepamos qué esperar. Nos ha pasado en las dos últimas jornadas. No tiene sentido».