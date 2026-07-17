El presidente del Barcelona, Laporta, ya había advertido que la oferta por el delantero argentino no sería eterna. Laporta declaró: «No vamos a bailar al son que nos toque. Aquí marcamos el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero no es abierta ni ilimitada.

Ya veremos cuánto tiempo sigue siendo válida. Ya hemos expresado nuestra intención de fichar al jugador que el entrenador y el cuerpo técnico han solicitado. Nos gusta mucho y creo que es un jugador fantástico».

También añadió: «Tenemos una buena relación con ellos. Hubo cierta confusión sobre la oferta, la aclaré y no les hemos presionado más. Dejé claro que, mientras tengan una alternativa, la oferta seguirá vigente. Por ahora, no ha habido más avances».