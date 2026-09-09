A pesar de su posición destacada en la cúpula del fútbol español, Tebas confesó que no tenía información de primera mano sobre la posible compra. El dirigente de la competición aclaró que solo conocía los extraordinarios rumores a través de las recientes informaciones de prensa.

«Me enteré de lo del Eldense por los medios», admitió Tebas, tal y como recoge Mundo Deportivo. «No sé si es así o no, si Messi lo ha comprado o no, si es un grupo o él».

Aunque la operación sigue sin ser confirmada por las partes oficiales, la posibilidad de que el ocho veces ganador del Balón de Oro invierta en un equipo de Segunda División ha generado una enorme expectación. El Eldense compite actualmente en la reñida segunda categoría del fútbol español, y una nueva inversión podría alterar radicalmente su trayectoria.