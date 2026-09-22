La tensión ha ido más allá del terreno de juego y se ha trasladado al ámbito digital, con el Atlético publicando un mensaje en redes sociales que decía: «Parad ya el acoso arbitral». Preguntado por esta declaración pública, Tebas reveló que aún no había visto ese tuit en concreto, pero aprovechó la ocasión para redoblar la apuesta de LaLiga en su batalla legal y ética en curso con el canal oficial de televisión del Real Madrid. La competición ya denunció anteriormente al club por sus segmentos televisivos en los que analiza a los árbitros antes y después de los partidos, una práctica que Tebas considera cada vez más problemática para la integridad del campeonato.

«El tuit no lo he visto. Denunciamos hace algún tiempo la conducta de Real Madrid Televisión y, después de ayer, debemos seguir con la ética. Es una manera injusta y cruel de presionar al árbitro», dijo.

Preguntado por el hecho de que el árbitro se hubiera convertido en la figura central del debate posterior al partido, Tebas optó por no profundizar en más críticas individuales y se limitó a señalar: «Los protagonistas son los que hacen los comentarios, por lo tanto, no voy a dar mi opinión».