Tebas admite que le encantaría ver a Mourinho de vuelta en LaLiga. Ante los rumores de que el técnico podría liderar una nueva era en el Real Madrid, Tebas afirmó que su llegada beneficiaría la imagen de la liga.

Sobre el posible regreso del «Special One» a Madrid, afirmó: «Si el Real Madrid y su directiva lo deciden, será bueno para el club y para LaLiga, porque Mourinho siempre es un espectáculo».