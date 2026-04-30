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El presidente de La Liga da su opinión sincera sobre el posible regreso de José Mourinho al Real Madrid
Tebas respalda el «espectáculo» de Mourinho
Tebas admite que le encantaría ver a Mourinho de vuelta en LaLiga. Ante los rumores de que el técnico podría liderar una nueva era en el Real Madrid, Tebas afirmó que su llegada beneficiaría la imagen de la liga.
Sobre el posible regreso del «Special One» a Madrid, afirmó: «Si el Real Madrid y su directiva lo deciden, será bueno para el club y para LaLiga, porque Mourinho siempre es un espectáculo».
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Pérez se plantea un cambio para el verano
La directiva del Santiago Bernabéu planea cambiar de entrenador tras una racha de resultados decepcionantes. Se espera que Álvaro Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso en enero, deje el cargo al final de la temporada, ya que el Madrid encara un segundo año sin títulos importantes.
El presidente Florentino Pérez ve a Mourinho, actual técnico del Benfica, como prioridad para enderezar el rumbo. Su buena relación y el historial de éxitos del portugués lo convierten en candidato ideal para un club en transición.
La situación actual de Mourinho en el Benfica
El técnico, de 63 años, dirige actualmente al Benfica en Portugal tras más de dos décadas en Inglaterra, Italia y España. Aunque su contrato con el club luso vence en 2027, existen cláusulas que podrían facilitar su regreso a Madrid.
Se da por hecho que su contrato con el Benfica incluye una cláusula que permite tanto al técnico como al club rescindir el acuerdo al final de esta temporada.
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Mourinho desmiente los rumores sobre su regreso al Real Madrid
Entre 2010 y 2013, José Mourinho rompió el dominio del Barcelona y llevó al Real Madrid a un título de Liga con 100 puntos, más la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Ahora, ante los rumores de un regreso al Bernabéu para sustituir a Arbeloa, ha aclarado: «Mi próximo objetivo es llevar al Benfica de vuelta a la Liga de Campeones», declaró a Il Giornale.