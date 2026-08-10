El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusado de «engaño» mientras la UEFA, la CONCACAF y la AFC lanzan un sensacional ataque conjunto

La raíz de la indignación está en lo que la carta describía como un «profundo error de juicio» en relación con el proyecto FFE. En concreto, criticaban la conducta de Infantino durante una reunión en Rabat, Marruecos, donde presuntamente dejó fuera a los miembros del Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, optando en su lugar por convocar únicamente a altos cargos empleados directamente por la FIFA.

La carta también deja claro que las recientes admisiones de la FIFA sobre errores de procedimiento en relación con el proceso del FFE ni de lejos bastan para reparar el daño causado. La carta añadía: «No reconocía que la propia propuesta fuera intrínsecamente errónea. Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio.

»No solo un error de procedimiento, sino una quiebra fundamental de la confianza con las propias instituciones a las que la FIFA existe para servir».

A pesar de que la FIFA se ha comprometido a presentar un informe para la próxima reunión del Consejo en octubre, las tres confederaciones exigen una investigación mucho más rigurosa y transparente. Sostienen que la revisión interna actual carece de la independencia necesaria para resultar creíble. Su carta añade: «Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura». La tensión ha llegado a un punto en el que se han emitido advertencias legales, con la UEFA advirtiendo explícitamente a la FIFA de que no debe eliminar ni destruir ningún documento relacionado con los planes abandonados para el acuerdo de inversión privada.