El presidente de la Federación Italiana de Fútbol ha sido instado a dimitir tras el fracaso en el Mundial, mientras que el ministro de Deportes exige una reforma integral del fútbol nacional

Las repercusiones de la eliminación en la final de la repesca del Mundial aún se dejan sentir. Tras el devastador empate a 1-1 y la posterior eliminación en la tanda de penaltis ante Bosnia-Herzegovina el martes, el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, no tardó en señalar con el dedo a la federación.

La incapacidad de la Azzurri para asegurarse una plaza ha desencadenado una investigación a nivel nacional. En una declaración mordaz, Abodi afirmó: «Agradezco al equipo y al entrenador el compromiso que demostraron anoche, pero es evidente que el fútbol italiano necesita una reconstrucción, y este proceso debe comenzar con una renovación de la dirección de la FIGC».