En el programa de la ZDF «Aktuelles Sportstudio», Krösche se refirió al consejo sobre fichajes del presidente del FC Bayern de Múnich, quien opinaba que el club de Hesse no debería vender siempre a sus mejores jugadores.
Traducido por
El presidente de la Bundesliga responde a Uli Hoeneß: «Si Michael Olise quiere irse al Real Madrid, habrá formas de que lo haga»
«Creo que el FC Bayern también perderá jugadores en el futuro», afirmó Krösche, refiriéndose a los rumores que circulan en la prensa internacional: «Si un jugador como Michael Olise quiere irse al Real Madrid, habrá posibilidades para ello».
En las últimas semanas y meses han aparecido repetidamente informes según los cuales el Real Madrid o los principales clubes de la Premier League habrían puesto sus ojos en este jugador excepcional. «El mercado ha cambiado. Otros países y clubes tienen otras posibilidades. Mantener la competitividad de la Bundesliga en el contexto internacional: ese es nuestro tema central», explicó Krösche.
- Getty Images
El Eintracht de Fráncfort podría quedarse fuera de Europa: Uli Hoeneß lanza críticas
En los últimos años, el Eintracht se había convertido en el club más eficaz de la Bundesliga a la hora de vender jugadores. En 2023, Randal Kolo Muani fichó por el París Saint-Germain por 95 millones de euros; en enero de 2025, Omar Marmoush se marchó al Manchester City por 75 millones de euros; y Hugo Ekitike fichó por el Liverpool FC en verano por 95 millones de euros. Sin embargo, el Frankfurt no está a la altura de sus propias expectativas en la temporada actual.
Actualmente ocupa el séptimo puesto en la Bundesliga, lo que significaría quedarse fuera de las competiciones internacionales, a menos que el octavo clasificado, el SC Friburgo, se imponga en la Copa DFB, primero en semifinales contra el VfB Stuttgart y luego en la final contra el FC Bayern o el Bayer Leverkusen.
Hoeneß declaró al respecto en un acto de la Frankfurt School of Finance & Management: «Personalmente, no soy muy partidario de vender a los buenos jugadores. Siempre digo en el FC Bayern: somos un club comprador, no un club vendedor». Dirigiéndose al portavoz de la junta directiva del Frankfurt, Axel Hellmann, añadió: «Axel Hellmann también acabará comprendiendo que, a la larga, con cada venta se pierde sustancia. Está bien recibir 50 o 60 millones de vez en cuando, pero ¿cuál es la consecuencia?».
Bajo la dirección de Hoeneß, el Bayern nunca pagó más de 45 millones de euros por un jugador
Sin embargo, bajo la dirección de Hoeneß, el Bayern nunca llegó a recaudar más de 45 millones de euros por un jugador. Por esa suma, el club fichó a tres jugadores: Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022), Lucas Hernández (PSG, 2023) y Matthijs de Ligt (Manchester United, 2024). El fichaje más caro fue el de Harry Kane, por el que se pagaron unos 100 millones de euros al Tottenham Hotspur. «Hoy lo compraría por 150 millones», afirmó el técnico de 74 años. «Porque es un sueño para el Bayern de Múnich. Un referente a nivel mundial. Tiene buen carácter, es un ejemplo para nuestros jóvenes, nuestros jugadores de 18 años. Los abraza. Les dice cómo tienen que chutar el balón».
Un posible comprador tendría que rascarse el bolsillo de forma similar para fichar a Olise. El francés, tras su traspaso de 53 millones de euros del Crystal Palace al Múnich, tiene contrato hasta 2029. No hay cláusula de rescisión.
Las ventas récord del Eintracht de Fráncfort
Jugador Fichaje Año Nuevo club Randal Kolo Muani 95 millones de euros 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 millones de euros 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 millones de euros 2025 Manchester City Luka Jović 63 millones de euros 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 millones de euros 2019 West Ham United