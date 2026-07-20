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El presidente argentino, Javier Milei, declaró feriado nacional pese a la derrota de Lionel Messi y su equipo en la final del Mundial
Milei organiza una celebración sorpresa
El Gobierno argentino permitió que la selección eligiera un día festivo nacional para conmemorar su participación en el torneo. Pese a perder 1-0 en prórroga ante España por un gol de Ferran Torres, el esfuerzo del equipo fue elogiado. La decisión es inusual, pues la Albiceleste no retuvo su título mundial tras un partido insulso sin tiros a puerta en Nueva York.
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El presidente confirma el decreto sobre la convocatoria
El anuncio oficial provocó un intenso debate, pues el equipo de Lionel Scaloni fue subcampeón. El presidente, por superstición, no asistió al evento.
En X, Milei escribió: «Según decidan los jugadores y el cuerpo técnico, ese día será festivo nacional».
Los aficionados, desconcertados, se preguntan por las vacaciones
La decisión confundió a los vecinos, que veían inapropiado celebrar un segundo puesto e incluso pensaron en un error técnico. Muchos seguidores argumentaron que los jugadores preferirían centrarse en sus clubes antes que participar en un desfile.
En defensa del esfuerzo de Lionel Messi y sus compañeros, Milei añadió en otra publicación: «Muchísimas gracias, jugadores. [Luchamos] hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo más alto».
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El futuro de Messi, en el aire
El cuerpo técnico debe centrar ahora rápidamente su atención en dar oportunidades a nuevos talentos para sustituir al núcleo de veteranos que se dispone a retirarse del fútbol internacional. Se espera que Messi haya disputado su sexto y último Mundial, aunque la estrella del Inter de Miami aún no ha confirmado que vaya a retirarse de la selección argentina a los 39 años.
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