La decisión, que fue tomada internamente por la cúpula de la Juventus hace varios días, ya ha sido comunicada formalmente al club de la Premier League, poniendo fin de manera efectiva a una de las operaciones más mediáticas del verano. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el principal factor detrás de la caída del acuerdo es el «coste total de la operación», que la Juventus consideró económicamente inviable dadas sus actuales limitaciones presupuestarias.

El club italiano llevó a cabo un análisis exhaustivo de las cifras implicadas, incluida la tarifa de traspaso, las importantes exigencias salariales del jugador y varios gastos asociados. «Aston Villa ha sido informada por la Juventus de que ya no tiene planes de seguir adelante con el fichaje de Dibu Martínez», escribió Romano en sus redes sociales. «La decisión se tomó internamente hace días y ahora se le ha confirmado al Villa, ya que la Juve cree que los costes de la operación son demasiado altos».







