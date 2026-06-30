Según Radio Marca Málaga, el delantero de 24 años quiere fichar por el Málaga CF la próxima temporada.
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¡El precio de traspaso podría ser un problema! Un jugador del FC Bayern en la lista de descartes tiene un destino preferido
Por ello, Zaragoza cree que el equipo de Segunda División española es el entorno ideal para desarrollar su potencial y consolidarse.
Sin embargo, ya no tiene futuro en el club más laureado de Alemania. Aunque su contrato en Múnich dura hasta 2029, su bajo rendimiento con el FCB y la competencia de Michael Olise y Luis Díaz hacen su permanencia inviable.
En verano de 2024 fue cedido al CA Osasuna, luego al Celta de Vigo y finalmente a la AS Roma, donde no se adaptó y los Giallorossi no ejercieron la opción de compra.
- AFP
El Espanyol de Barcelona quiere fichar a un jugador del Zaragoza.
El Espanyol quiere fichar a Zaragoza para reforzar sus bandas ofensivas de cara a la próxima temporada.
El jugador, de 24 años, fichó por el Bayern Múnich procedente del Granada CF en enero de 2024, primero a préstamo y luego en traspaso definitivo por 17 millones de euros. Sin embargo, por la barrera del idioma y una supuesta mala relación con el entonces entrenador, Thomas Tuchel, no logró imponerse.
Ha jugado solo siete partidos oficiales con el Bayern, sin marcar ni asistir.