¡El precio de traspaso podría ser un problema! Un jugador del FC Bayern en la lista de descartes tiene un destino preferido

Por ello, Zaragoza cree que el equipo de Segunda División española es el entorno ideal para desarrollar su potencial y consolidarse.

Sin embargo, ya no tiene futuro en el club más laureado de Alemania. Aunque su contrato en Múnich dura hasta 2029, su bajo rendimiento con el FCB y la competencia de Michael Olise y Luis Díaz hacen su permanencia inviable.

En verano de 2024 fue cedido al CA Osasuna, luego al Celta de Vigo y finalmente a la AS Roma, donde no se adaptó y los Giallorossi no ejercieron la opción de compra.