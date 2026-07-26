El precio de Pedro Neto sube por Bradley Barcola y Yan Diomande: se avisa al Manchester City y al Liverpool de que fichar al extremo del Chelsea no será «barato»

El Chelsea pide un alto precio por Neto tras ver las cifras que se pagan por otros extremos. Según el Daily Mail, el club londinense no tiene prisa por vender al internacional portugués, pero conoce el aumento del coste de los talentos ofensivos y no lo dejará escapar barato.

Esta postura llega en un mercado donde los extremos son escasos y muy demandados. Manchester City y Liverpool siguen de cerca al jugador de 26 años, pieza clave en la creación cuando está en forma, mientras que el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí refuerza la posición negociadora del Chelsea.



