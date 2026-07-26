Getty Images Sport
Traducido por
El precio de Pedro Neto sube por Bradley Barcola y Yan Diomande: se avisa al Manchester City y al Liverpool de que fichar al extremo del Chelsea no será «barato»
El Chelsea sigue de cerca las tendencias del mercado europeo
El Chelsea pide un alto precio por Neto tras ver las cifras que se pagan por otros extremos. Según el Daily Mail, el club londinense no tiene prisa por vender al internacional portugués, pero conoce el aumento del coste de los talentos ofensivos y no lo dejará escapar barato.
Esta postura llega en un mercado donde los extremos son escasos y muy demandados. Manchester City y Liverpool siguen de cerca al jugador de 26 años, pieza clave en la creación cuando está en forma, mientras que el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí refuerza la posición negociadora del Chelsea.
- Getty Images
La influencia de Barcola y Diomande
La firmeza del Chelsea se debe al contexto financiero de otros objetivos. En Francia, Bradley Barcola habría rechazado renovar con el PSG, que podría venderlo por unos 90 millones de euros.
Además, la puja por Yan Diomande, joya del RB Leipzig, favorece al Chelsea ante la inflación del mercado. Se informa que el jugador ya acordó verbalmente con el Real Madrid, mientras el City aguarda. Los blancos vieron rechazada una oferta de 90 millones de euros más 10 en complementos, fijando un nuevo listón para los Blues.
Maresca y su vínculo con la ciudad
A la saga de fichajes se suma la presencia de Enzo Maresca en el Etihad Stadium. El exentrenador del Chelsea era un gran admirador de Neto y lo alineaba como extremo derecho titular en Londres.
Mientras tanto, Neto se recupera y descansa tras la temporada. No viajó con el Chelsea a Sídney para la pretemporada, pues se le concedió más tiempo libre tras el Mundial con Portugal.
- APL
El Chelsea espera recibir una oferta formal
Manchester City, Liverpool y clubes saudíes siguen a Neto, así que su futuro se comentará todo el mercado. Pero Chelsea está firme y no bajará su precio.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias