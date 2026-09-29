Ricardo Larreina Amador
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El portero del Mallorca Iván Cuéllar, hospitalizado tras el insólito derrumbe de un techo en la ciudad deportiva
El veterano portero sufre una lesión en la cabeza
El portero del Mallorca Cuellar fue trasladado de urgencia al hospital después de que le golpeara una pieza decorativa del techo que cayó en el comedor de la ciudad deportiva de Son Bibiloni. El insólito accidente en la Ciutat Esportiva Antonio Asensio se produjo antes del entrenamiento matinal a las órdenes del técnico Luis Garcia. El guardameta, de 42 años, recibió de inmediato atención médica intensiva para descartar cualquier otra complicación derivada del traumatismo craneal.
- Ricardo Larreina Amador
El club confirma un periodo de observación médica
El Mallorca emitió un comunicado oficial para abordar el incidente en el que se vio implicado el veterano guardameta, tranquilizando a los aficionados al asegurar que su estado estaba siendo supervisado de cerca. En un comunicado oficial del club, dijo: «Esta mañana, Ivan 'Pichu' Cuellar sufrió una grave lesión en la cabeza después de que una gran estructura, que formaba parte de la decoración del comedor de la Ciutat Esportiva, se viniera abajo».
Aportando más detalles sobre su atención hospitalaria, el club añadió: «El jugador ha sido trasladado al hospital para recibir tratamiento y permanecerá en observación durante las próximas 24 horas».
Un suplente experimentado aporta profundidad a la plantilla
La dilatada carrera de Cuellar incluye etapas en el Atlético de Madrid, Eibar, Leganés y Sporting de Gijón antes de que finalmente llegara al Mallorca en el verano de 2023. Aunque solo ha disputado tres partidos entre todas las competiciones y todavía no ha jugado esta temporada, su condición de veterano sigue siendo una presencia importante en el vestuario. Este contratiempo repentino deja un vacío notable, dada su amplia experiencia como opción de confianza para cubrir la portería.
- ZUMA Press Wire
La crisis en la portería complica la preparación del Girona
El accidente provoca un quebradero de cabeza inmediato en la portería para Garcia de cara al partido de la octava jornada de Segunda División de este domingo contra el Girona. Con Lucas Bergstrom concentrado con Finlandia por compromisos internacionales, el Mallorca se queda con Arnau Tenas como su único portero sénior disponible. Los servicios médicos están pendientes de la evolución de Cuellar antes de que el cuerpo técnico decida si asciende a un jugador de la cantera para ocupar un puesto en el banquillo.
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