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El portero de la selección masculina de Estados Unidos, Matt Turner, seguirá en el New England Revolution tras llegar a un acuerdo con el Lyon para extender su cesión
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¿Qué pasó?
Los Revs anunciaron el lunes un acuerdo con el Lyon para extender la cesión de Turner hasta el 31 de diciembre. El pacto incluye la opción de prolongarla un año más y, si se ejerce, los Revs podrían luego ficharlo en propiedad.
Así, el portero de 32 años permanecerá en el equipo con un contrato de nivel TAM y seguirá siendo el titular.
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«El referente para los porteros de la MLS»
«Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con el Lyon que nos permitirá mantener a Matt Turner con la camiseta del New England Revolution durante los próximos años», declaró Chris Tierney, director general y responsable de fútbol de los Revs. «Las actuaciones de Matt sobre el terreno de juego, tanto aquí en la MLS como en la escena internacional con la selección masculina de Estados Unidos, hablan por sí solas.
Creemos que seguirá siendo un referente entre los porteros de la MLS mientras amplía su palmarés con el Revolution».
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La trayectoria profesional de Turner hasta la fecha
Tras brillar con los Revs, Turner saltó a Europa en 2022 fichando por el Arsenal antes del Mundial. Tras un año y siete partidos con los Gunners, fichó por el Nottingham Forest (20 partidos) y luego pasó cedido al Crystal Palace. En junio de 2025 se unió al Lyon y, dos meses después, regresó a los Revs, donde fue titular en 10 encuentros al final de la temporada y en 14 al inicio de la presente MLS.
A nivel internacional, suma 55 partidos con la USMNT y fue titular en la derrota 3-2 ante Turquía en la fase de grupos del Mundial de este verano.
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¿Y ahora qué?
Los Revs, que subieron al cuarto puesto antes del parón ligero por el Mundial, volverán a la MLS el 22 de julio contra el Toronto FC.
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