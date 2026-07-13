Los Revs anunciaron el lunes un acuerdo con el Lyon para extender la cesión de Turner hasta el 31 de diciembre. El pacto incluye la opción de prolongarla un año más y, si se ejerce, los Revs podrían luego ficharlo en propiedad.

Así, el portero de 32 años permanecerá en el equipo con un contrato de nivel TAM y seguirá siendo el titular.