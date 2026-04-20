El portero de la selección estadounidense Jonathan Klinsmann sufre una fractura de cuello tras un choque mientras jugaba con el Cesena

Tras el choque, Klinsmann fue llevado a un hospital local, donde las pruebas mostraron una fractura vertebral y un corte en la cabeza. Pasó la noche en observación.

El Cesena FC informó que, tras el choque al final del partido contra el Palermo FC, Klinsmann sufrió una contusión con herida en la cabeza y una lesión cervical, por lo que permaneció en observación en los Hospitales Unidos “Villa Sofia - Cervello” de Palermo.

«Las pruebas confirmaron una fractura en la primera vértebra cervical, por lo que se le realizarán más estudios y consultará con un neurocirujano».