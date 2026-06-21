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El portero de Curazao, Eloy Room, igualó el récord mundialista del exarquero de EE. UU. Tim Howard con una actuación extraordinaria en el histórico empate ante Ecuador
Room entra en el libro de los récords
El portero de 37 años realizó 15 paradas —récord en un partido de 90 minutos de un Mundial— y llevó a Curazao a un empate sin goles ante Ecuador. El resultado fue un bálsamo tras la dura derrota 7-1 contra Alemania en el debut.
Aunque la FIFA atribuyó oficialmente 16 paradas a Tim Howard en 2014, otras fuentes las cuentan como 15, cifra que Room ha igualado. Además, el holandés logró dejar su portería a cero y sumó un punto vital para Curaçao.
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A la caza del fantasma de Tim Howard
«Será un recuerdo increíble», declaró Room tras el partido. «No piensas en ello mientras lo haces, pero luego lo recordarás. Para mí, como portero, ha sido casi perfecto». El guardameta del Miami FC sabía que había estado a punto de batir el récord y, entre risas, añadió que Howard seguro estaba «sudando delante de la tele».
Su exhibición de reflejos y posicionamiento ante los 28 disparos de Ecuador fue una lección magistral. De la noche a la mañana su popularidad explotó: de 100 000 a casi 800 000 seguidores en Instagram, y el fútbol mundial recordó al ex campeón de la MLS Cup con el Columbus Crew.
Ecuador, frustrado por una barrera humana
Ecuador dominó la posesión y generó ocasiones para 3,08 goles esperados, pero no pudo superar a Room. El seleccionador Sebastián Beccacece, tras 15 disparos sin acierto, admitió: «En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar». «El resultado habla por sí solo; cualquier otra cosa que diga podría sonar a excusa».
Room empezó con una atajada a Enner Valencia en el minuto 3 y no se detuvo: detuvo un remate de Gonzalo Plata a bocajarro y varios intentos de los suplentes. Gracias a él, el pequeño Curazao mantiene la ilusión de avanzar tras su último duelo de grupo ante Costa de Marfil.
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Reconocimiento real para el héroe caribeño
El rey Willem-Alexander y la reina Máxima presenciaron este momento histórico en el estadio de los Kansas City Chiefs, ya que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. Tras el partido, la pareja real visitó el vestuario, donde, según Room, reinaba la alegría y ambos «bailaban al ritmo de nuestra música».
El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, se mostró muy orgulloso del progreso de su equipo. «Ya sabéis lo lejos que hemos llegado, prácticamente partiendo de la nada», recordó el veterano entrenador. «Y luego vienes aquí y juegas un partido fuera de casa ante 60 000 personas y empatas a 0-0. Lo único que puedes sentir es orgullo por lo lejos que hemos llegado». Aunque el empate obliga a Ecuador a conseguir un buen resultado contra Alemania para pasar de ronda, la noche fue exclusivamente de Eloy Room.