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¡El poder del banquillo! Kolarov elogia a los «auténticos campeones» del Inter tras arrasar al Bolonia en la segunda parte a domicilio
Kolarov reconoce las dificultades iniciales antes de dominar en la segunda parte
El segundo entrenador del Inter, Aleksandar Kolarov, hizo una valoración sincera de la actuación del equipo tras su victoria por 3-1 en el campo del Bolonia. El Inter se vio por detrás en el marcador después de que Tommaso Pobega adelantara pronto a los locales, cuya intensidad inicial le había costado igualar.
Sin embargo, un ajuste táctico permitió al Inter dominar por completo los últimos 45 minutos.
Kolarov elogió la capacidad del grupo para superar las adversidades ante un rival muy agresivo.
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Un técnico asistente elogia a los «auténticos campeones» que salieron del banquillo
Kolarov destacó la aportación decisiva de los suplentes, especialmente de Carlos Augusto y Ange-Yoan Bonny. «El Bolonia hizo una gran primera parte. Nos costó un poco hacernos con los segundos balones y estuvimos lentos», admitió Kolarov a Inter TV.
«En la segunda parte, el equipo firmó unos 45-50 minutos magníficos y se llevó tres puntos fundamentales».
«Carlos entró muy bien, marcó y dio una asistencia. Estos jugadores no solo son importantes, son auténticos campeones que tiran de los demás».
El cuerpo técnico, centrado en ganar ritmo en Europa
Al hablar de las exigencias tácticas a las que se enfrenta la plantilla, Kolarov explicó cómo trabaja el cuerpo técnico para dar tiempo y espacio a los jugadores de ataque. «En la Champions League, todo sucede a gran velocidad», señaló Kolarov.
«Queremos imprimir ritmo, especialmente desde la defensa, para dar un segundo más a nuestros delanteros y centrocampistas».
«Nuestra fuerza reside en el grupo. No tenemos que demostrar nada a nadie, salvo a nosotros mismos».
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El Inter busca recuperar el impulso en Europa
Tras sumar los tres puntos en el Dall'Ara, Kolarov subrayó que el Inter debe mantener estos altos niveles de intensidad en todas las competiciones.
El cuerpo técnico seguirá rotando la plantilla para contar con jugadores descansados ante un calendario de partidos sin tregua.
El Inter se centra ahora en mejorar sus resultados en Europa sin perder su buen nivel en las competiciones nacionales.
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