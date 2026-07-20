El podcast «The Rest is Football», de Gary Lineker, regresará a Netflix para la temporada 2026-27 de la Premier League, tras un nuevo acuerdo motivado por su éxito en el Mundial

El nuevo acuerdo de dos años entre Netflix y Goalhanger, productora del podcast, incluye la Eurocopa 2028, que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda. Este compromiso garantiza que la química entre Lineker, Shearer y Richards seguirá siendo clave en la cobertura de los grandes torneos.

«Lanzamos The Rest Is Football tras el último Mundial, y es increíble ver lo lejos que ha llegado el programa en tan poco tiempo», declaró Tony Pastor, cofundador de Goalhanger, según recoge Radio Times. «Partimos de una posición muy sólida porque Gary, Alan y Micah son amigos de verdad que hablan de fútbol juntos constantemente. El objetivo era plasmar esa calidez, ese ingenio y esa energía, y hacer que los oyentes se sintieran parte de la conversación.

«Netflix nos ha permitido conservar todo lo que hace que el programa sea especial: a veces serio, a menudo divertidísimo, pero siempre auténtico y cálido. Estamos encantados de que Netflix haya disfrutado trabajando con el programa este verano y haya decidido prolongar la colaboración durante dos años más».



