El Real Madrid ofreció a José Mourinho este verano la opción de recuperar a la pareja de la academia del club Chema Andrés y Jacobo Ramón, que brillan lejos del Santiago Bernabéu, con el fin de reforzar las posiciones de centro del campo y defensa, los dos puestos más débiles del equipo, según el portal Defensa Central.

El técnico portugués y el club acordaron aplazar el asunto un año más en ambos casos. Mourinho considera que los jugadores están progresando bien y aceptó seguirlos de cerca durante toda la temporada, aunque el plan inicial del Real Madrid era esperar hasta 2027. Dada la debilidad del equipo en las líneas de defensa y centro del campo, se le ofreció a Mourinho la posibilidad de incorporar a ambos jugadores a su plantilla. El club confía en la capacidad de los dos para jugar en el Bernabéu, pero cree que todavía necesitan algo de tiempo. Mourinho comparte esta opinión, ya que rechazó la opción de recomprar a los jugadores formados en la academia del club para seguir de cerca su evolución durante la temporada 2026-2027.

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