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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Peter McVitie

Traducido por

¿El plan maestro de Vincent Kompany? Jonathan Tah respalda la estrategia del entrenador mientras el Bayern de Múnich busca remontar la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el PSG

Bayern Múnich
J. Tah
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
V. Kompany

El Bayern de Múnich se juega esta noche en el Allianz Arena su pase a la final de la Liga de Campeones. Tras el caótico partido de ida en París, el entrenador Vincent Kompany debe decidir si ajusta su estilo ofensivo para frenar a los actuales campeones de Europa.

  • El ajuste defensivo de Kompany

    Pese a encajar cinco goles en la ida, el central del Bayern, Tah, asegura que el líder de la Bundesliga no se cerrará atrás. «Nuestra forma de jugar nos ha traído hasta aquí, así que no debemos cambiar nada», declaró el alemán antes de la vuelta. Para él, mantener la intensidad es la única forma de frenar al potente ataque del PSG. Añadió:

    «Nuestra forma de jugar nos ha traído hasta aquí, así que no debemos cambiar nada», afirmó Tah. El central alemán insiste en mantener la alta intensidad como única forma de neutralizar a la estrella delantera del PSG y concluye: «Lo más importante es nuestra forma de jugar: ser valientes, agresivos, ganar los balones divididos, imponernos en los duelos individuales y colectivos, y capturar los balones sueltos».



    • Anuncios
  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Kompany rechaza las comparaciones con Guardiola

    La estrategia de Kompany suele compararse con la de su exmentor, Pep Guardiola. Sin embargo, el técnico belga descartó complicarse o cambiar sus planes para el gran partido. Kompany quiere mantener los principios que le funcionaron en su primera temporada en Baviera y evitar experimentos tácticos de última hora.

    «Decir que haré algo especial sería muy tonto», afirmó cuando se le preguntó si imitaría la costumbre de Guardiola de modificar el plan en los partidos clave. Tildó esas especulaciones de «basura mediática» y aseguró mantener la «paz interior» de cara al duelo. Aseguró que duerme tranquilo pese a la presión, tras analizar unos 35 partidos del PSG para definir su plan.

  • Confianza en el trío ofensivo

    Aunque la prioridad es reforzar la defensa, que sufrirá ante jugadores como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, Tah confía en que el poderío ofensivo del Bayern también cause estragos en el área rival. El trío formado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz está en un momento brillante, y enfrentarse a ellos en los entrenamientos es un desafío que mantiene a los defensas en forma.

    «Es fantástico entrenar con estos chicos cada día. Su calidad te hace mejorar; te plantean un reto constante», comentó Tah. El jugador de 30 años admitió que prefiere enfrentarlos solo en los entrenamientos y no en un partido oficial: «Prefiero ver cómo acaban con otros defensas».


  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    Un impulso físico de cara a la semifinal

    Kompany recibió una buena noticia en la última sesión de entrenamiento: salvo Serge Gnabry, lesionado de larga duración, tiene a toda la plantilla disponible. Esta flexibilidad táctica es clave para un posible maratón de fútbol europeo.

    El regreso del lateral Raphael Guerreiro y del joven Lennart Karl amplía las opciones de banquillo para cambiar el ritmo si el partido lo exige. Con casi toda la plantilla disponible, Kompany se mantiene concentrado: tener a todos en forma es clave para un duelo de esta magnitud. El escenario está listo para un clásico en el que el Bayern buscará destronar al campeón y alcanzar la final.

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