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¿El plan maestro de Vincent Kompany? Jonathan Tah respalda la estrategia del entrenador mientras el Bayern de Múnich busca remontar la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el PSG
El ajuste defensivo de Kompany
Pese a encajar cinco goles en la ida, el central del Bayern, Tah, asegura que el líder de la Bundesliga no se cerrará atrás. «Nuestra forma de jugar nos ha traído hasta aquí, así que no debemos cambiar nada», declaró el alemán antes de la vuelta. Para él, mantener la intensidad es la única forma de frenar al potente ataque del PSG. Añadió:
«Nuestra forma de jugar nos ha traído hasta aquí, así que no debemos cambiar nada», afirmó Tah. El central alemán insiste en mantener la alta intensidad como única forma de neutralizar a la estrella delantera del PSG y concluye: «Lo más importante es nuestra forma de jugar: ser valientes, agresivos, ganar los balones divididos, imponernos en los duelos individuales y colectivos, y capturar los balones sueltos».
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Kompany rechaza las comparaciones con Guardiola
La estrategia de Kompany suele compararse con la de su exmentor, Pep Guardiola. Sin embargo, el técnico belga descartó complicarse o cambiar sus planes para el gran partido. Kompany quiere mantener los principios que le funcionaron en su primera temporada en Baviera y evitar experimentos tácticos de última hora.
«Decir que haré algo especial sería muy tonto», afirmó cuando se le preguntó si imitaría la costumbre de Guardiola de modificar el plan en los partidos clave. Tildó esas especulaciones de «basura mediática» y aseguró mantener la «paz interior» de cara al duelo. Aseguró que duerme tranquilo pese a la presión, tras analizar unos 35 partidos del PSG para definir su plan.
Confianza en el trío ofensivo
Aunque la prioridad es reforzar la defensa, que sufrirá ante jugadores como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, Tah confía en que el poderío ofensivo del Bayern también cause estragos en el área rival. El trío formado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz está en un momento brillante, y enfrentarse a ellos en los entrenamientos es un desafío que mantiene a los defensas en forma.
«Es fantástico entrenar con estos chicos cada día. Su calidad te hace mejorar; te plantean un reto constante», comentó Tah. El jugador de 30 años admitió que prefiere enfrentarlos solo en los entrenamientos y no en un partido oficial: «Prefiero ver cómo acaban con otros defensas».
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Un impulso físico de cara a la semifinal
Kompany recibió una buena noticia en la última sesión de entrenamiento: salvo Serge Gnabry, lesionado de larga duración, tiene a toda la plantilla disponible. Esta flexibilidad táctica es clave para un posible maratón de fútbol europeo.
El regreso del lateral Raphael Guerreiro y del joven Lennart Karl amplía las opciones de banquillo para cambiar el ritmo si el partido lo exige. Con casi toda la plantilla disponible, Kompany se mantiene concentrado: tener a todos en forma es clave para un duelo de esta magnitud. El escenario está listo para un clásico en el que el Bayern buscará destronar al campeón y alcanzar la final.