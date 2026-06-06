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El piloto de Ferrari y leyenda de la F1 Lewis Hamilton revela que animará a DOS selecciones en el Mundial
Hamilton, indeciso entre Inglaterra y Brasil
En Montecarlo, antes del inicio de la competición, el veterano piloto de 41 años admitió que no puede elegir entre su país natal y la Seleção. Como la competición se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Hamilton espera ver cómo se desenvuelven ambos equipos.
Inglaterra está en el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, mientras que Brasil se medirá a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.
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Inspirándose en la cultura brasileña
La afinidad de Hamilton por la Seleção es bien conocida: en 2022 recibió la ciudadanía brasileña honoraria. Para el siete veces campeón del mundo, la atracción hacia los gigantes sudamericanos va más allá del juego; siente una profunda conexión con el estilo y la formación de sus héroes deportivos.
«Para mí, está ligado a Inglaterra», dijo Hamilton al Mirror. «Sinceramente, Brasil siempre ha sido mi equipo favorito. Al crecer en Inglaterra, me encantaba verlos jugar. Creo que son los colores, la cultura y los jugadores, que siempre parecían los más habilidosos; eran geniales».
Respetando el recorrido desde las calles
Hamilton destacó los humildes orígenes de muchos futbolistas brasileños legendarios como principal motivo de su apoyo. Cree que la determinación y el talento únicos que surgen de las favelas y del fútbol callejero distinguen a la selección de cualquier otra.
«Simplemente valoro de dónde vienen. Muchos jugaron descalzos en la calle, y eso hace única a la cultura brasileña», añadió.
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Estamos deseando ver los partidos de Brasil e Inglaterra en el Mundial
Lewis Hamilton espera con ilusión el Mundial, pero su prioridad inmediata es la Fórmula 1. Llega a Mónaco cuarto en la clasificación de pilotos tras quedar segundo, por detrás de Kimi Antonelli, en Canadá.
La Copa del Mundo arranca el 11 de junio con México-Sudáfrica. Inglaterra jugará dos amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica, mientras que Brasil se medirá a Egipto y Marruecos.