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JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

¡El «pequeño Messi» se pronuncia! La joven promesa del Manchester United lanza un mensaje enigmático tras quedarse sin el debut soñado en una goleada de cinco goles

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J. Gabriel
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JJ Gabriel, joven promesa del Manchester United, no debutó pese a ser convocado para el 5-0 ante el Rosenborg. Su breve mensaje en redes aumenta la intriga sobre su ascenso.

  • El debut tendrá que esperar

    Gabriel, de 15 años, habló tras quedarse sin debutar con el United en la goleada 5-0 ante el Rosenborg. A pesar de estar en la convocatoria, el joven delantero se quedó en el banquillo mientras Harry Amass, Ethan Williams, Jacob Devaney y Shea Lacey marcaban. La decisión se tomó pese al entusiasmo que genera el delantero, apodado «Kid Messi».

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  • Una respuesta sencilla

    Tras el partido, Gabriel publicó en Instagram: «Paciencia». Aunque no jugó en Noruega, el joven delantero acaparó la atención y los aficionados hicieron cola para fotografiarse y pedirle autógrafos, muestra de la gran expectación que genera como uno de los talentos más prometedores de la cantera del United.



  • La extraordinaria trayectoria de una estrella en ascenso

    Gabriel aún no tiene 16 años, pero ya destaca como una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. Tras formarse en las canteras de Chelsea, Arsenal y West Ham, fichó por el United en 2022.

    Debutó con el sub-18 marcando dos goles ante el Leeds. Luego entrenó con el primer equipo de Rubén Amorim, anotó en la FA Youth Cup contra el Peterborough y representó a Inglaterra en las categorías sub-15, sub-16 y sub-17. La temporada pasada sumó 26 goles y cuatro asistencias en 29 partidos entre la Premier League sub-18 y la FA Youth Cup.

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  • JJ GabrielGetty Images

    Nos esperan más oportunidades

    Aunque Gabriel se perdió el duelo ante el Rosenborg, tendrá más oportunidades en la pretemporada de los Red Devils. El equipo de Michael Carrick se prepara para amistosos contra el Atlético de Madrid, el París Saint-Germain, el Leeds United y el AC Milan, antes de debutar en la Premier League contra el Hull City el 22 de agosto.

    Mientras Carrick sigue evaluando la plantilla y varios canteranos luchan por un puesto, el debut de Gabriel podría llegar pronto.

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