El «pequeño Messi» del Manchester United, la joya de 16 años del Liverpool y otras 10 promesas juveniles que no te puedes perder mientras los clubes de la Premier League arrancan sus amistosos de pretemporada

Poco conocido en el Reino Unido, el delantero inglés Brian Madjo, entonces de 16 años, fue titular en cinco partidos de la Ligue 1 con el Metz la temporada pasada antes de que el Aston Villa lo fichara por 10 millones de libras en enero.

Sin embargo, la FIFA bloqueó su inscripción y desde entonces ha permanecido en el banquillo. El delantero, que cumplió 17 años poco antes de fichar por Villa Park, jugó tres partidos con la selección absoluta de Luxemburgo antes de cambiar de nacionalidad para representar a Inglaterra, su país de nacimiento. Para la FIFA, esas participaciones lo convierten en un jugador extranjero que no puede ser traspasado fuera de su «país de origen» hasta los 18 años.

El Villa recurrió al TAS para anular la sanción, pero, mientras tanto, Madjo solo puede jugar amistosos; aún así marcó dos goles al Walsall en el primer test de pretemporada del campeón de la Europa League.

Con 1,93 m de altura, su estilo recuerda al de Romelu Lukaku y se le considera una de las mayores promesas del fútbol inglés. Aunque aún no se sabe si podrá jugar en la primera mitad de la temporada, este verano tiene la oportunidad de convencer a Unai Emery de su valor, sea cual sea la fecha de su debut oficial.