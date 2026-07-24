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EPL pre-season wonderkids GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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El «pequeño Messi» del Manchester United, la joya de 16 años del Liverpool y otras 10 promesas juveniles que no te puedes perder mientras los clubes de la Premier League arrancan sus amistosos de pretemporada

Analysis
Premier League
Manchester United
J. Gabriel
Liverpool
J. Abe
Chelsea
L. Emenalo
Arsenal
M. Salmon
Manchester City
S. Mfuni
Tottenham
L. Williams-Barnett
Aston Villa
B. Madjo
Newcastle
S. Steur
Brighton
Z. Yohanna
Everton
B. Graham

A menos de un mes del inicio de la Premier League, el 21 de agosto, los amistosos de pretemporada están a punto de comenzar, ya que la mayoría de los clubes viajan por el mundo para prepararse para la campaña 2026-27. Sin embargo, tras el Mundial, muchos equipos aún no están al completo: los jugadores que llegaron lejos en Norteamérica aún descansan, así que otros tendrán la oportunidad de brillar en los próximos 10 meses.

Muchos adolescentes intentarán llamar la atención de su entrenador: tanto los que han surgido de la cantera como los que llegaron de otros clubes para seguir creciendo.

El verano pasado, Max Dowman y Rio Ngumoha brillaron en la pretemporada del Arsenal y del Liverpool, respectivamente, y luego tuvieron oportunidades en el primer equipo. ¿Quién podría seguir sus pasos ahora?

GOAL ha seleccionado 10 jóvenes a los que seguir de cerca este verano.

  • Joshua Abe Liverpool 2026-27Getty Images

    Josh Abe (Liverpool)

    Ngumoha ya marcó un alto listón para un adolescente en la pretemporada del Liverpool, pero se confía en que Josh Abe, al menos, lo igualará; si no este verano, quizá en 2027 o 2028.

    Este verano participará por primera vez en la pretemporada del primer equipo durante la gira por Estados Unidos, tras entrenar con Arne Slot la pasada campaña con solo 15 años. Fue recompensado así por sus ocho goles y tres asistencias en diez partidos con el sub-18.

    Una lesión acabó con su temporada, y el club tuvo que esforzarse para retenerlo ante el interés de Chelsea, Manchester United y Manchester City.

    Extremo zurdo que prefiere recortar hacia dentro desde la derecha, Abe podría brillar en las próximas semanas por la salida de Mohamed Salah y la llegada tardía del fichaje Víctor Muñoz, tras la final del Mundial con España.

    • Anuncios
  • Landon Emenalo Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty Images

    Landon Emenalo (Chelsea)

    Tras la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid, el Chelsea debe cubrir el lateral izquierdo, sea con tres o cuatro defensas. Jorrel Hato y Levi Colwill son opciones internas, mientras que los recién llegados Valentín Barco y Geovany Quenda también pueden actuar como carrileros, aunque Quenda rinde mejor en la derecha.

    Landon Emenalo, hijo del exdirector deportivo del Chelsea Michael Emenalo, busca un hueco entre los jóvenes que Alonso podría llevar a la gira por Australia y Asia. El centrocampista, que también puede actuar como lateral izquierdo, destaca por su comodidad con el balón y podría llamar la atención del técnico este verano.

    Emenalo, centrocampista que también actúa de lateral izquierdo, destaca por su comodidad con el balón, un rasgo que probablemente llamará la atención de Alonso este verano.

    El joven de 18 años viajará con otros talentos como Reggie Walsh, Shim Mheuka y Ryan Kavuma-McQueen, a quienes se les augura un gran futuro en el oeste de Londres.

  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    JJ Gabriel (Manchester United)

    Si hay un jugador de la lista que genera tanto revuelo como Ngumoha y Dowman el verano pasado, ese es el delantero del Manchester United JJ Gabriel. Desde que se le apodó «el pequeño Messi» en la cantera, se espera su ascenso al primer equipo.

    Este verano podría debutar durante la gira europea del United por Dublín, Gotemburgo y Breslavia. Aunque no jugó el primer amistoso contra el Wrexham, se espera que Michael Carrick le dé minutos antes del inicio de la Premier.

    A pesar de que no cumplirá 15 hasta octubre, la temporada pasada fue la estrella del sub-18 del United: marcó 23 goles en 23 partidos de liga, fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League sub-18 y llevó a los «Red Devils» a la final de la FA Youth Cup.

    Internacional sub-17 con Inglaterra, puede actuar como delantero o extremo y se le considera uno de los canteranos con mayor potencial de las últimas dos décadas. Se espera que cause un impacto inmediato este verano.

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  • Braiden Graham Everton 2025-26Getty Images

    Braiden Graham (Everton)

    Aunque Beto y Thierno Barry mejoraron con la temporada, el Everton necesita más gol para volver a Europa por primera vez desde 2017-18. Ahí entra Braiden Graham.

    El joven de 18 años marcó 25 goles en 34 partidos con los equipos juveniles del Everton la temporada pasada, lo que le abrió las puertas de la selección absoluta de Irlanda del Norte para los amistosos de junio. Ahora, el exdelantero del Linfield está a punto de debutar en el fútbol profesional al incorporarse a la plantilla de David Moyes para la pretemporada.

    Aunque comenzó como delantero centro, su complexión le llevó a la banda izquierda, posición en la que ha destacado y con la que busca ganarse la confianza de Moyes.

  • Walsall v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Poco conocido en el Reino Unido, el delantero inglés Brian Madjo, entonces de 16 años, fue titular en cinco partidos de la Ligue 1 con el Metz la temporada pasada antes de que el Aston Villa lo fichara por 10 millones de libras en enero.

    Sin embargo, la FIFA bloqueó su inscripción y desde entonces ha permanecido en el banquillo. El delantero, que cumplió 17 años poco antes de fichar por Villa Park, jugó tres partidos con la selección absoluta de Luxemburgo antes de cambiar de nacionalidad para representar a Inglaterra, su país de nacimiento. Para la FIFA, esas participaciones lo convierten en un jugador extranjero que no puede ser traspasado fuera de su «país de origen» hasta los 18 años.

    El Villa recurrió al TAS para anular la sanción, pero, mientras tanto, Madjo solo puede jugar amistosos; aún así marcó dos goles al Walsall en el primer test de pretemporada del campeón de la Europa League.

    Con 1,93 m de altura, su estilo recuerda al de Romelu Lukaku y se le considera una de las mayores promesas del fútbol inglés. Aunque aún no se sabe si podrá jugar en la primera mitad de la temporada, este verano tiene la oportunidad de convencer a Unai Emery de su valor, sea cual sea la fecha de su debut oficial.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    Tras el Mundial, Enzo Maresca dará minutos a varios jóvenes en la gira asiática del Manchester City. Destaca Jeremy Monga, fichado al Leicester City ante el interés del Arsenal. Pero lo que más nos interesa es ver al central Stephen Mfuni.

    El central de 18 años debutó con el City en enero y luego se fue cedido al Watford, donde dejó muy buena impresión en su primera experiencia en la Championship. Una lesión truncó su paso por Vicarage Road, pero ya está recuperado y listo para mostrar por qué varios clubes de la Premier League lo quieren cedido esta temporada, si Maresca le da minutos.

    Zurdo, con gran visión de juego y cómodo con el balón, tiene todo lo necesario para ser internacional inglés y brillar en la élite. En las próximas semanas, los aficionados del City entenderán por qué se le valora tanto.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Marli Salmon (Arsenal)

    Dowman acapara la atención en el Arsenal, pero no es el único joven prometedor de 16 años salido de Hale End en el último año. Se espera que Marli Salmon siga sus pasos y se convierta en habitual de las convocatorias de Mikel Arteta.

    La pasada temporada disputó cuatro partidos con el primer equipo y, con William Saliba lesionado y Ben White y Jurrien Timber aún de baja, podría sumar muchos minutos cuando los campeones de la Premier League inicien sus amistosos de pretemporada en agosto.

    Puede actuar como lateral derecho o, en su demarcación favorita, de central, y ya destaca en el norte de Londres por su madurez y su calidad con el balón.

  • Sean Steur Newcastle 2026Getty Images

    Sean Steur (Newcastle)

    El Newcastle cerró un mercado de fichajes turbulento. Pese a las salidas, incorporó a varios jóvenes prometedores, entre los que destaca Sean Steur.

    Llegó procedente del Ajax por 23 millones de libras (31 millones de dólares) tras destacar en la Eredivisie con su gran capacidad de pase. Con solo 18 años, Steur sonó para varios clubes de la Premier antes de fichar por el Newcastle, donde ayudará a cubrir la baja de Sandro Tonali y, quizás, de Bruno Guimaraes.

    Con varios mediocampistas aún de vacaciones tras el Mundial, se espera que Steur disponga de minutos, pues el Newcastle realizará la mayor parte de su pretemporada en el Reino Unido.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    A pesar de los problemas de las dos últimas temporadas, el futuro del Tottenham es prometedor: Roberto De Zerbi construye un equipo sólido y la cantera aporta talento. Destaca Luca Williams-Barnett.

    Debutó con el primer equipo en septiembre, pero desde entonces ha esperado nuevas oportunidades. Eso puede cambiar tras destacar en la victoria del miércoles ante el MK Dons; viajará con De Zerbi a Australia y Nueva Zelanda en la próxima fase de la pretemporada.

    Se espera que este centrocampista ofensivo, capaz de actuar también en las bandas, luche por minutos este curso, sobre todo si Mikey Moore, otra joya de la cantera, sale de nuevo cedido para ganar experiencia.

  • Zadok Yohanna AIK 2026Getty Images

    Zadok Yohanna (Brighton)

    El Brighton ha fichado este verano a varias promesas, gastando más que nunca. Pagó 46 millones de libras (61 millones de dólares) al Tottenham por el central Luka Vuskovic y 21,5 millones de libras (29 millones de dólares) al AIK sueco por el extremo Zadok Yohanna.

    El extremo de 19 años llega tras marcar cinco goles y dar cuatro asistencias en 11 partidos con el AIK desde principios de año; el Chelsea también lo seguía. Dotado de un amplio repertorio de regates y una velocidad desbordante, Yohanna tiene todo lo necesario para convertir en una pesadilla a los defensas, y estará deseando demostrar su talento cuando el Brighton se desplace a Francia para la primera parte de su pretemporada.