El centrocampista suizo ha sido dirigido por técnicos como Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta y Xabi Alonso a lo largo de una dilatada carrera profesional en la que pasó por Arsenal, Bayer Leverkusen, Basilea y Borussia Monchengladbach. Tras haber vivido un nivel tan alto de entrenamiento en tres grandes ligas europeas diferentes, Xhaka quizá esté mejor situado que nadie para juzgar la calidad de la capacidad táctica y el estilo de liderazgo de un entrenador.

En la previa del enorme duelo del Sunderland contra su exequipo, el Arsenal, Xhaka reveló que ve llamativas similitudes con uno de sus entrenadores más queridos de su etapa en el norte de Londres. "Yo le llamo como el pequeño Arsene Wenger", dijo a TNT Sports. "Como persona, es top. Es muy tranquilo, no es un tipo que grite, tiene todas las soluciones y, tácticamente, es increíble. Y también para él, coger un equipo nuevo, ahora otra vez con jugadores nuevos, creo que no es fácil.

"Pero ha demostrado que es un gran entrenador, ha demostrado que puede mejorar a este equipo y a los jugadores. Y yo, personalmente, estoy muy agradecido de poder tener un entrenador como él".