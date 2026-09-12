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«El pequeño Arsene Wenger»: el ex del Arsenal Granit Xhaka se deshace en elogios hacia el técnico del Sunderland, Regis Le Bris, antes del gran reencuentro con el Arsenal
Grandes elogios para el cerebro del Sunderland
El centrocampista suizo ha sido dirigido por técnicos como Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta y Xabi Alonso a lo largo de una dilatada carrera profesional en la que pasó por Arsenal, Bayer Leverkusen, Basilea y Borussia Monchengladbach. Tras haber vivido un nivel tan alto de entrenamiento en tres grandes ligas europeas diferentes, Xhaka quizá esté mejor situado que nadie para juzgar la calidad de la capacidad táctica y el estilo de liderazgo de un entrenador.
En la previa del enorme duelo del Sunderland contra su exequipo, el Arsenal, Xhaka reveló que ve llamativas similitudes con uno de sus entrenadores más queridos de su etapa en el norte de Londres. "Yo le llamo como el pequeño Arsene Wenger", dijo a TNT Sports. "Como persona, es top. Es muy tranquilo, no es un tipo que grite, tiene todas las soluciones y, tácticamente, es increíble. Y también para él, coger un equipo nuevo, ahora otra vez con jugadores nuevos, creo que no es fácil.
"Pero ha demostrado que es un gran entrenador, ha demostrado que puede mejorar a este equipo y a los jugadores. Y yo, personalmente, estoy muy agradecido de poder tener un entrenador como él".
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Transformar al Sunderland en un aspirante al título
Le Bris llevó a Xhaka al Stadium of Light el verano pasado, al fichar al internacional suizo procedente del Leverkusen en una operación que señaló la intención del Sunderland de competir al más alto nivel. En su primera temporada de vuelta en la Premier League, Xhaka capitaneó al Sunderland hasta un notable séptimo puesto, clasificándose así para la Europa League de esta temporada y superando casi todas las expectativas previas al inicio del curso. Cuando le preguntaron qué es exactamente lo que hace que Le Bris destaque sobre los otros entrenadores de primer nivel con los que ha trabajado, Xhaka destacó la increíble meticulosidad del francés y su atención a cada pequeño detalle.
El capitán suizo explicó además cómo este enfoque detallado se manifiesta en las sesiones de entrenamiento del día a día y en la preparación de los partidos en la ciudad deportiva del club. "Es muy detallista. Así que, si analiza algo, no solo al rival, sino incluso a nosotros y más en las reuniones individuales, es muy detallista", dijo Xhaka. "Entra en detalles que no he visto a menudo en un entrenador. Así que todos los jugadores aquí han mejorado en los últimos 16 meses y creo que todavía hay margen de mejora para todos".
Liderando con el ejemplo en el Stadium of Light
Xhaka tiene un papel clave en la plantilla de Le Bris. Como el jugador con más experiencia del club, Xhaka tiene la misión de liderar al equipo desde el frente y marcar el tono. La influencia del centrocampista va más allá de su rango de pase, ya que actúa como puente entre las exigencias tácticas del entrenador y los miembros más jóvenes de la plantilla.
«Si yo no soy el que da el primer paso, ¿quién me va a seguir? Soy un tipo que se exige mucho a sí mismo. Esto es lo primero que me exijo a mí mismo», dijo. «Nunca señalo primero a los demás antes que a mí mismo. A veces la gente olvida la diferencia entre exigir y quejarse porque, para mí, son dos cosas distintas. Quiero ganar. Y quiero ganar si estoy en casa, quiero ganar cuando estoy en el campo entrenando y quiero ganar también en los partidos del fin de semana. Así soy yo».
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Un reencuentro masivo
El próximo partido contra el Arsenal representa más que un simple encuentro de liga para Xhaka; es una prueba de hasta dónde ha llegado el Sunderland bajo el «pequeño Wenger». Enfrentarse al equipo de Mikel Arteta, que actualmente mantiene un arranque perfecto de temporada, exigirá hasta la última gota de la preparación táctica por la que Le Bris es conocido. La asociación de Xhaka en el centro del campo con Diarra y Sadiki será crucial para romper el ritmo de su antiguo club. Antes del reencuentro con el Arsenal de Arteta, inmerso en la lucha por el título, Xhaka dejó un último mensaje clave para los apasionados aficionados del club: «Nunca nos rendiremos».
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