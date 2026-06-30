«¡El peor partido que le he visto jugar nunca!» - Rafael Van der Vaart critica a un Frenkie de Jong «invisible» tras la derrota de Holanda ante Marruecos en el Mundial

Como analista de la cadena holandesa NOS, Van der Vaart mostró su frustración por cómo la selección perdió el impulso que tanto le costó ganar. El excentrocampista del Real Madrid criticó los cambios tácticos que desbordaron al equipo en el centro del campo.

Van der Vaart declaró: «Superas una fase de grupos difícil. Las cosas encajan. ¿Por qué cambiar todo contra Marruecos? No lo entiendo. Frenkie ha jugado hoy el peor partido que le he visto. Decepcionante. ¿Es culpa del sistema?».