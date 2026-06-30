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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡El peor partido que le he visto jugar nunca!» - Rafael Van der Vaart critica a un Frenkie de Jong «invisible» tras la derrota de Holanda ante Marruecos en el Mundial

F. de Jong
R. van der Vaart
Holanda
World Cup
Holanda vs Marruecos
Marruecos
Barcelona
Primera División

Rafael van der Vaart criticó con dureza a la estrella del Barcelona, Frenkie de Jong, tras la eliminación de Holanda en el Mundial a manos de Marruecos. El excentrocampista de la Oranje se mostró desconcertado por las decisiones tácticas de Ronald Koeman en Monterrey y argumentó que su sistema aisló y neutralizó por completo a De Jong.

  • Un cambio táctico provoca la eliminación

    Países Bajos cayó en dieciseisavos tras perder la ventaja en la segunda parte en Monterrey. Koeman sorprendió al cambiar su sistema y pasar a una defensa de cinco, reemplazando a Tijjani Reijnders por Nathan Ake. El gol de Cody Gakpo en el 71 parecía decisivo, pero el empate de Issa Diop en el descuento llevó el partido a la prórroga. Finalmente, Marruecos ganó 3-2 en los penaltis.

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    La actuación de De Jong fue «realmente decepcionante».

    Como analista de la cadena holandesa NOS, Van der Vaart mostró su frustración por cómo la selección perdió el impulso que tanto le costó ganar. El excentrocampista del Real Madrid criticó los cambios tácticos que desbordaron al equipo en el centro del campo.

    Van der Vaart declaró: «Superas una fase de grupos difícil. Las cosas encajan. ¿Por qué cambiar todo contra Marruecos? No lo entiendo. Frenkie ha jugado hoy el peor partido que le he visto. Decepcionante. ¿Es culpa del sistema?».

  • El aislamiento en el centro del campo limita al maestro

    Tras el partido, Van der Vaart criticó la decisión de Koeman de jugar con un centro del campo débil ante Marruecos. Según él, eso dejó a Frenkie de Jong sin balón y lo hizo invisible, hasta que fue reemplazado por Marten de Roon en el minuto 110.

    Van der Vaart añadió: «El centro del campo de Marruecos es su mayor baza, ¿y decidimos enfrentarnos con solo dos hombres? No soy entrenador, pero eso me parece un poco torpe. Frenkie solo es eficaz con el balón, y hoy no lo tuvimos, así que pasó desapercibido. Y se supone que es nuestro jugador clave... Además, Cody Gakpo marcó el gol, pero tampoco participó en el juego».

  • 로날드 쿠만 (Ronald Koeman)Getty Images

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    La selección holandesa, muy criticada, afronta un escrutinio interno tras una campaña decepcionante. Mientras Marruecos prepara su partido de octavos contra Canadá en Houston, Koeman debe revisar su estrategia. Con jugadores clave cuestionados y una plantilla envejecida, parecen inevitables cambios antes del próximo ciclo internacional.