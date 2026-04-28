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«El peor de los escenarios»: por qué el Schalke está preocupado ante una posible celebración por el ascenso a la Bundesliga
Una invasión del terreno de juego evocaría los dolorosos recuerdos de 2022.
Una invasión del campo por miles de aficionados celebrando el ascenso sería una «pesadilla» para los Royal Blues. Recordaría los dolorosos momentos de 2022, cuando el Schalke venció 3-2 al St. Pauli tras ir 0-2 abajo y ascendió a la Bundesliga. La euforia duró poco.
En aquella ocasión nueve personas resultaron gravemente heridas y el director general de la policía calificó el incidente como una «casi catástrofe».
Para evitar que se repita el sábado, el Schalke 04 —siguiendo el consejo de la policía y según informa Bild— emitirá una prohibición oficial de invasiones de campo a finales de esta semana. Si los aficionados ignoran esa advertencia, el club ha prometido poner fin a las celebraciones del ascenso de inmediato, y jugadores y directivos se retirarán directamente al túnel.
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Se refuerza la presencia de personal de seguridad y policía antes del partido.
Para evitar una invasión del campo, se prevé un aumento «significativo» de vigilantes y policías en el recinto. El portavoz policial, Thomas Nowaczyk, lo confirmó al diario Bild: «El club actuará para garantizar la seguridad de todos y evitar que el público invada el terreno. Estaremos alerta ante cualquier riesgo, pero solo intervendremos si hay peligro de lesiones graves; nuestra prioridad es evitar daños personales».
Una invasión costaría al club una multa de la DFB y, quizá, cambiar el césped antes del último partido en casa contra el Eintracht Braunschweig, con un gasto que podría llegar a 250 000 €.
Por ahora es solo hipótesis, pues el Schalke debe ganar primero al Fortuna en la jornada 32 para ascender. Los visitantes llegarán al Veltins Arena con la intención de aguantar la fiesta, tras un ligero impulso.
Los visitantes, ahora inmersos en la lucha por evitar el descenso a tercera, reforzaron sus esperanzas con una victoria 3-1 ante el Dynamo Dresden, cuarto en la segunda vuelta y con la mejor defensa del torneo. Un punto en Gelsenkirchen les daría impulso de cara a los duelos finales contra el SV Elversberg y el directo rival, el Furth, en la última jornada.