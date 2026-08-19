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«El peor año de mi vida»: Romelu Lukaku lanza una acusación explosiva contra el Nápoles tras su fichaje por el Fenerbahce
Acusaciones de boicot del Nápoles
Lukaku no se ha mordido la lengua al valorar sus últimos meses en el Napoli, al sugerir que el club trabajó activamente para dañar su reputación antes de su salida en verano. El internacional belga, que vio cómo su última temporada quedaba gravemente alterada por una seria lesión en el muslo sufrida en un amistoso de agosto de 2025 contra el Olympiacos, lo que provocó múltiples recaídas y fuertes desacuerdos con los servicios médicos del Napoli por su decisión de buscar tratamiento en Bélgica, siente que el relato sobre su estado físico fue manipulado por quienes estaban en el Stadio Diego Armando Maradona para forzar su salida.
Por si fuera poco, el ahora delantero del Fenerbahce sufrió una inmensa tragedia personal durante ese mismo periodo. Más allá de las disputas sobre el terreno de juego, sufrió la devastadora pérdida de su padre en septiembre de 2025, junto con posteriores intentos de extorsión contra su familia en relación con la devolución del cuerpo para el funeral.
Al reflexionar sobre un periodo tumultuoso en el que su relación con el Partenopei se rompió por completo, Lukaku fue contundente sobre las circunstancias que rodearon su salida. «Fue el peor año [2025] de mi vida», confesó Lukaku a Het Laatste Nieuws en Bélgica. «Elegí irme del Napoli porque escuché cosas y ya se estaban tomando decisiones... eso es todo. Si ese era el caso, entonces era mejor que me fuera. La afirmación de que no estaba en forma simplemente no era cierta. Probablemente dijeron eso en Italia para boicotearme, pero estoy al 100 % para competir».
- Getty Images Sport
Un año de pesadilla dentro y fuera del campo
Lukaku se incorporó originalmente al Nápoles en el verano de 2024 por 30 millones de euros y causó un impacto inmediato en el club. En su temporada de debut, el delantero belga desempeñó un papel fundamental para guiar a los Partenopei hacia el título de la Serie A y asegurar el cuarto Scudetto de la historia del club.
La campaña 2025-26 fue sin duda complicada para el veterano delantero a nivel de clubes, ya que vio su tiempo de juego muy limitado tras una importante lesión en el muslo sufrida en un amistoso de pretemporada contra el Olympiacos, lo que le restringió a solo siete apariciones y un único gol con el Nápoles la temporada pasada. Sin embargo, logró recuperar su mejor versión en la escena internacional, al participar en seis partidos y marcar tres goles con Bélgica en el Mundial de este verano.
Nuevos comienzos en Turquía con el Fenerbahce
Tras dejar por fin atrás su etapa en el Nápoles, Lukaku busca revitalizar su carrera bajo los focos de Estambul. El jugador de 33 años se incorporó al Fenerbahçe con un contrato de dos años por una cantidad, según se informa, de 6 millones de euros más variables por rendimiento, y ya ha dejado su huella en el gigante turco, participando el martes en el empate 1-1 ante el Lyon en la ronda de play-off de la Champions League.
Al hablar sobre su decisión de unirse a la Superliga turca, Lukaku explicó su deseo de empezar de nuevo y la necesidad de encontrar un nuevo estímulo competitivo. "Es una nueva experiencia, pero a un buen nivel. Necesito motivación, así que este es el mejor paso para mí, quiero seguir jugando al máximo nivel competitivo posible. Estoy en una liga fuerte, luchando por títulos, quizá incluso jugando en la Champions League".
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Los planes de retirada y el futuro de Bélgica
Aunque su contrato con el Fenerbahce lo mantendrá en Turquía hasta los 35 años, Lukaku ya tiene una hoja de ruta clara para el final de su carrera. No tiene intención de colgar las botas todavía, pero sí ha fijado una fecha definitiva de caducidad para su etapa sobre el césped, incluida su trayectoria internacional de récord con la selección belga.
El delantero pretende volver a sus raíces antes de poner definitivamente punto final a su carrera al término de la década. «Espero poder cumplir esos dos años y, después, volveré a casa», añadió Lukaku. «Entonces seguiré estando en forma, seguro. Siempre he dicho que quiero seguir jugando hasta 2030, y eso significa también con Bélgica. Pero después de eso, se acabó. Mirad, hay muchos jugadores que pueden seguir hasta los 40. Si escuchas la opinión de la gente todo el tiempo, acabas siendo infeliz. Yo me cuido mucho y ahora he vuelto», concluyó el delantero centro.
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