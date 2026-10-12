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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El penalti de Jack Rudoni pone fin a 25 años de espera del Coventry City para marcar en casa ante el Newcastle en la Premier League

J. Rudoni
Coventry
Coventry vs Newcastle
Newcastle
Premier League

El Coventry City ha puesto por fin fin a una angustiosa espera de 25 años para marcar un gol en casa en la Premier League. El centrocampista Jack Rudoni transformó un penalti en los primeros minutos ante el Newcastle United y dio una ventaja crucial al equipo de Frank Lampard. El tanto acabó con una desoladora sequía goleadora en el CBS Arena y desató la euforia entre la afición local el lunes por la noche.

  • Haciendo historia desde el punto de penalti

    El Coventry se adelantó por sorpresa 1-0 a los seis minutos de su duelo contra el Newcastle. El gol llegó después de que Lukas Hornicek derribara torpemente a Sidiki Cherif dentro del área tras un control largo. Rudoni asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y engañó con seguridad al portero, colocando el balón en el rincón inferior de la portería. Fue el primer gol del Coventry en casa en la máxima categoría desde el que marcó John Hartson contra el Sunderland en abril de 2001. El estadio estalló de júbilo y el tanto dio a los locales el impulso que tanto necesitaban.



  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lampard destaca la importancia de mantener la buena racha

    Antes del partido, Lampard elogió el trabajo reciente de su plantilla y subrayó la importancia de dar continuidad a la victoria a domicilio ante el Nottingham Forest.

    En declaraciones a Sky Sports, Lampard afirmó: «La inercia es muy importante y queremos mantenerla. La victoria se sintió importante; siempre viene bien ganar. Mostramos cualidades que debemos demostrar partido tras partido. Podemos mejorar y fue positivo de cara al parón». Lampard reconoció que la plantilla había afrontado dificultades porque las incorporaciones tardías necesitaban tiempo para adaptarse.

  • Cherif, premiado con su primera titularidad en liga

    Cherif provocó el penalti en su primera titularidad en la Premier League, después de sufrir problemas físicos durante el verano. Lampard no tardó en reconocer el esfuerzo del jugador en los entrenamientos pese a una pretemporada interrumpida.

    Sobre la decisión de alinear a Cherif de inicio, Lampard añadió: «Ha demostrado que ha progresado físicamente tras un verano difícil en el que no pudo entrenarse con normalidad. Ha estado entrenándose con nosotros y adaptándose. No esperamos que lo haga todo esta noche, pero estamos ilusionados». Cherif justificó enseguida su titularidad al forzar el decisivo error de Hornicek en los primeros compases.

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    ¿Qué le espera ahora al Coventry?

    El Coventry espera mantener su ventaja y sumar tres puntos vitales ante el equipo de Matthias Jaissle. Ese resultado lo situaría en la 14.ª posición, con seis puntos, y haría caer al Newcastle a la 11.ª, con ocho. Lampard intentará aprovechar este histórico gol en casa como impulso para alejar al club de la zona de descenso.

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