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«El peligro siempre acecha» con Cristiano Ronaldo: un excompañero explica cómo el mejor de todos los tiempos portugués reduce el ritmo en algunos aspectos, pero sigue mejorando en otros
Convirtiéndose en una máquina de marcar goles
En declaraciones al medio portugués «A BOLA», el exportero Ricardo habló sobre la evolución de Ronaldo. Ambos jugaron juntos en el Mundial 2006, cuando Portugal llegó a semifinales, y ahora se reencuentran, pues Ricardo es entrenador de porteros de la selección. Sobre cómo ha cambiado el capitán desde su juventud con el dorsal 17, destacó una transformación física natural y una adaptación letal en su estilo. «Antes corría a 200 km/h y ahora va a 195», bromeó, «pero se ha convertido en una máquina de hacer goles».
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El peligro siempre acecha
El entrenador, de 48 años, afirmó que el empuje del veterano delantero sigue intacto. Para Ricardo, la dedicación y el compromiso del cinco veces Balón de Oro son idénticos a los de hace dos décadas. Su paso al centro del ataque ha alargado su carrera al máximo nivel. Al valorar a su excompañero, Ricardo declaró: «Si comparo al jugador con el 17 a la espalda con el actual, con el 7 y 41 años, veo la misma dedicación, el mismo compromiso, la misma preocupación por los demás y la misma pasión. Mientras conserve sus cualidades físicas, técnicas y mentales, Cris es una máquina de destruir y el peligro siempre acecha. Es único e irrepetible».
Una dinámica única en el campamento
Tras pasar de compañero a miembro del cuerpo técnico, Ricardo admitió que dirigir a una excompañero estrella es fascinante. «Pasamos mucho tiempo juntos y seguimos hablando como antes, aunque ahora yo esté en este lado, como entrenador», explicó. «No necesitamos máscaras: nuestra complicidad sigue igual. Somos muy exigentes en los entrenamientos, el descanso y la nutrición, y Cris aún más». A pesar de sus múltiples títulos, el veterano delantero sigue soñando con llevar a Portugal a su primera Copa del Mundo.
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¿Qué les depara el futuro a Ronaldo y a Portugal?
Portugal afina su preparación con amistosos ante Chile el 6 de junio y Nigeria el 10 de junio. Luego, en el Grupo K del Mundial, enfrentará a la República Democrática del Congo el 17 de junio, a Uzbekistán el 23 de junio y a Colombia el 27 de junio, en busca de la gloria internacional.