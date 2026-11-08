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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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El peligro de Vinícius y el secreto de Bellingham: un exjugador del Madrid afirma que Mourinho encontró su once ideal por casualidad

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
J. Bellingham
Vinicius Junior
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Poli Rincón, exjugador del Real Madrid, destacó la notable evolución en el nivel de Jude Bellingham, al considerar que su utilización en su posición actual, por detrás de Kylian Mbappé, le otorga una gran ventaja, aunque al mismo tiempo mostró su preocupación por las consecuencias que podría acarrear el regreso de Vinicius Junior al once titular.

Bellingham se ha impuesto como uno de los líderes más destacados del conjunto merengue durante la presente temporada, después de convertirse en un claro termómetro del estado del Real Madrid sobre el terreno de juego.

Así quedó patente de nuevo ante el Valencia, cuando generó un gran peligro en ataque y no dejó de cumplir con sus obligaciones defensivas, contribuyendo a la importante victoria de ayer por 3-0.

Rincón considera que la capacidad del jugador inglés para moverse por amplias zonas del campo y aportar tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva refleja el nivel del rendimiento del equipo, y elogió la posición que ocupa bajo la dirección de José Mourinho.

El exjugador del Real Madrid afirmó, durante su intervención en la emisora «Cadena COPE» en el transcurso del partido ante el Valencia: «Bellingham es el mejor cuando juega por detrás de Mbappé, con espacios y su capacidad para girar, pero lo que da miedo es lo que ocurrirá cuando vuelva Vinicius».

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  • El secreto de Bellingham

    Las últimas temporadas han sido testigo de reiterados intentos por parte de los entrenadores del Real Madrid de encontrar la posición más adecuada para Bellingham, especialmente al apostar por el sistema 4-3-3, en el que ocupaba la posición de centrocampista izquierdo, y a veces se acercaba a la banda, lo que limitaba su capacidad para aprovechar al máximo sus cualidades.

    Tampoco el sistema 4-2-2-2, utilizado en algunos periodos para acercarlo al área rival, logró el objetivo deseado en la misma medida. Para Rincón, uno de los secretos del éxito actual del Real Madrid reside en los movimientos de Bellingham desde el fondo por detrás de Mbappé, donde encuentra los espacios necesarios para explotar su fuerza física y sus capacidades para desplazarse con y sin balón, además de su papel en la creación de juego.

    Y añadió, expresando su admiración por lo que ofrece el jugador: "Veo determinación y personalidad, y Bellingham me gusta más día a día".

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  • El Real Madrid convence en ausencia de Vinícius

    El elogio de Rincón no se limitó a Bellingham, sino que se extendió a la imagen colectiva del equipo, pues afirmó, según recogió el sitio Defensa Central: "El conjunto blanco ha encontrado una idea clara, un sistema y un estilo de juego, con una personalidad fuerte, y rinde de una manera lógica y organizada".

    Y continuó: "El equipo se ha vuelto más fluido, tiene una idea diferente e imaginación, y puede atacar de formas variadas. Estoy muy contento con este Madrid". Pero este buen estado coincidió con la ausencia de Vinicius en los partidos de LaLiga por sanción, lo que permitió a Mourinho probar diferentes opciones ofensivas, entre ellas la participación de Arda Güler en la banda derecha y Diomande en la izquierda, con la presencia de Bernardo Silva en el doble pivote.

    Durante esos partidos, el Real Madrid mostró una imagen sólida en defensa gracias al trabajo colectivo y la solidaridad entre los jugadores, además de mantener la fluidez y la velocidad en la faceta ofensiva.

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  • El regreso de Vinícius pone a Mourinho ante un dilema

    La expulsión de Vinícius durante el enfrentamiento ante el Villarreal, y la posterior sanción, provocaron su ausencia en cuatro encuentros, un periodo que le dio a Mourinho la oportunidad de probar una alineación diferente.

    El partido ante el Sevilla vio la titularidad de Endrick, pero el Clásico frente al Barcelona fue la cita más destacada, especialmente con la participación de Bernardo Silva.

    Rincón comentó al respecto: "El Real Madrid encontró un once titular casi por casualidad, y el partido decisivo fue el Clásico", considerando que el equipo se volvió más claro y compenetrado con la nueva combinación.

    Según el informe, el parón internacional le brinda a Mourinho la oportunidad de definir su postura respecto a Vinícius, ya sea devolviéndolo a la alineación titular o manteniéndolo como suplente.

    En caso de que el técnico portugués decida reintegrar a la estrella brasileña al once, se enfrentará al reto de convencerlo de ofrecer el mismo nivel de compromiso y trabajo colectivo que mostraron sus compañeros durante su ausencia, para que el equilibrio del equipo no se vea afectado por su regreso.

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