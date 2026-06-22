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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El pastor de ovejas que batió el récord de Guinness... El portero de Irán se enfrenta a la prueba de Salah y sus compañeros

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Legacy
M. Salah
A. Beiranvand
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Egipto vs Irán
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Los Faraones se enfrentan al muro de acero de Irán...

De barrer calles a dormir a la intemperie, de detener un disparo de Cristiano Ronaldo a batir récords Guinness, Ali Reza Beiranvand ha vivido cada capítulo de esta historia imposible. 

Hoy, el “tractor” iraní defiende la portería de su selección en el partido más importante de su historia reciente, ante Egipto, en un duelo sin margen de error: un portero del Libro Guinness frente al ataque de los faraones.

  • Una vida dura en las aceras de Teherán

    Antes de ser el portero cuyas paradas ven millones, Alí Reza Piránvand dormía en las calles de Teherán y recogía basura por 30 euros para perseguir un sueño que su padre rechazó y por el que le rompió las zapatillas, según el diario «As».

    Hoy, a sus 33 años, este hijo de Lorestán está a punto de hacer historia. No solo como el mejor portero de Irán, sino como un muro humano con récords en el Libro Guinness y con el peso de las ilusiones de 85 millones de iraníes en un partido clave contra Egipto que puede darles el pase a la fase final.

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  • La parada que encendió el Mundial

    Piranhvand volvió a acaparar titulares con su increíble atajada ante el disparo de De Kuiper. Su acción mantuvo a Irán con vida en el Mundial y lo convirtió en tema de conversación global. Una sola parada que valió un pase a la siguiente fase.

    Ya en Rusia 2018 detuvo un penalti a Cristiano Ronaldo en el 1-1. En Catar 2022 jugó con la nariz rota desde el minuto 8 ante Inglaterra y solo salió por orden médica.

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    De «Dal Baran» a Genis

    La historia de Pirafand es increíble: nació como el hijo mayor de una familia beduina de las tribus de los Lor y trabajó como pastor de ovejas desde su infancia; allí jugaba al «Dal Baran», el juego tradicional iraní que consiste en lanzar piedras… Fueron precisamente esos lanzamientos los que forjaron su leyenda más adelante.

    A los doce años escapó al fútbol: de delantero pasó a portero, su padre le rompió los guantes y lo echó de casa. «No tenía dónde dormir, estaba lejos de mi familia. Ese fue el mayor obstáculo», recordó en una entrevista con la agencia española de noticias.

    A los 15 viajó a Teherán con dinero prestado. Un club le pidió 30 euros para inscribirse; al no tenerlos, limpió, lavó coches y vendió comida. Durmió en la calle hasta que el club le dio una oportunidad y entrenó mientras trabajaba en una fábrica para subsistir.

    Hoy posee el lanzamiento más potente del mundo: 61 metros, récord Guinness. Sus despejes se convierten en contraataques fulminantes y son el arma secreta de Irán.

  • Egipto se prepara para recibir a la leyenda

    Ahora, todos esos sacrificios, años y camisetas rasgadas están en juego. Irán se mide a Egipto en un partido decisivo, y Piranvand es la última línea de defensa.

    Salah, Trezeguet y Zico se miden a un guardameta que venció a la pobreza, a Ronaldo y a su propia nariz rota. Un portero con récord Guinness y un país entero a sus espaldas.

    ¿Lograrán los Faraones perforar el “muro iraní”? ¿O escribirá Beiranvand un nuevo capítulo en su cuento y llevará a su país a la siguiente ronda a costa de Egipto?

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