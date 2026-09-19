El esperadísimo partido de la Ligue 1 entre el Lyon y el Rennes se vio empañado por importantes altercados en la grada justo antes del descanso. Aunque lo que ocurría sobre el césped había cautivado en un primer momento a la afición local, el ambiente se volvió tóxico por el despliegue de una pancarta controvertida en las gradas. Los informes apuntan a que el mensaje iba dirigido al gran rival del Lyon, el Saint-Etienne, lo que provocó una reacción inmediata de las autoridades del estadio y de los árbitros, que no tardaron en seguir de cerca la situación.

A medida que aumentaba la tensión, el locutor del estadio se vio obligado a intervenir y emitió una advertencia formal en las pantallas gigantes para tratar de frenar el comportamiento que se estaba produciendo. Sin embargo, el mensaje pareció surtir poco efecto en los sectores más frustrados de la grada, ya que los cánticos insultantes siguieron resonando por todo el estadio.