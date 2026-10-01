El encuentro del jueves en el Aviva Stadium se detuvo en el minuto 20 después de que los aficionados lanzaran pelotas de tenis al terreno de juego.

Varias pelotas llevaban pegatinas con la bandera palestina junto al hashtag #StopTheGame. Después de que un aficionado invadiera el campo con una bandera palestina, intervino la seguridad y el partido acabó reanudándose. Pese a las importantes interrupciones, el encuentro terminó con empate 2-2 después del doblete de Troy Parrott en la primera parte, que incluyó un penalti, neutralizado por los goles de Alexander Prass y el empate de Michael Gregoritsch en el minuto 77.