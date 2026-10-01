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El partido de Irlanda contra Austria, interrumpido por protestas de aficionados e invasores del campo por los partidos de Israel
- AFP
Una protesta en el Aviva Stadium detiene el juego
El encuentro del jueves en el Aviva Stadium se detuvo en el minuto 20 después de que los aficionados lanzaran pelotas de tenis al terreno de juego.
Varias pelotas llevaban pegatinas con la bandera palestina junto al hashtag #StopTheGame. Después de que un aficionado invadiera el campo con una bandera palestina, intervino la seguridad y el partido acabó reanudándose. Pese a las importantes interrupciones, el encuentro terminó con empate 2-2 después del doblete de Troy Parrott en la primera parte, que incluyó un penalti, neutralizado por los goles de Alexander Prass y el empate de Michael Gregoritsch en el minuto 77.
- AFP
Máxima tensión tras la victoria de Israel
Las protestas se producen después de un primer enfrentamiento muy tenso en Hungría el domingo, en el que Irlanda logró una victoria por 3-0 sobre Israel. La previa de ese partido estuvo marcada por la decisión del portero Gavin Bazunu de retirarse de la convocatoria por motivos éticos. La tensión siguió siendo evidente sobre el terreno de juego, ya que el capitán Dara O'Shea se negó a estrechar la mano de Manor Solomon durante el sorteo previo al encuentro.
Además, el once inicial de Irlanda desairó visiblemente el himno nacional israelí al mirar al suelo mientras sonaba en el estadio.
Solomon carga contra Irlanda
El extremo del West Ham Solomon criticó duramente a los jugadores de Irlanda tras el partido del fin de semana. Dijo: «Dijeron tonterías durante el partido, no quiero hablar de ellos. Si digo lo que pienso de ellos, probablemente me sancionen varios partidos, así que no quiero decirlo. Por supuesto que nos odian y a nosotros no nos gustan. Ya estoy deseando que llegue el próximo partido contra ellos, va a ser completamente diferente. ¿Lo que hicieron con el himno? No me interesan, tenemos un país 10 veces mejor que el suyo, más fuerte, un país increíble con gente increíble. [Ellos] pueden hacer todos sus trucos. Nosotros somos israelíes y amamos al país. Y eso siempre será así.»
- AFP
¿Qué les espera ahora a Irlanda e Israel?
Tras el empate 2-2, Irlanda es segunda de su grupo de la Nations League con cuatro puntos, por detrás de la líder Austria, que tiene siete. Ahora debe volver rápidamente a centrar su atención en su controvertido doble enfrentamiento mientras se prepara para medirse a Israel, colista con solo un punto. El segundo partido se disputará el domingo, aunque ha sido trasladado a Serbia y se jugará íntegramente a puerta cerrada, con Josh Keeley sustituyendo a Bazunu.
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