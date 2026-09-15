Hablando después del partido en el Estadio de la Cerámica, el entrenador Perez destacó la fragilidad mental de su equipo después de que se desmoronara inmediatamente tras encajar el empate. Al valorar el bajón de su equipo en la segunda parte, Perez dijo: "Hasta que marcó el Betis, el partido se estaba desarrollando exactamente como habíamos imaginado. En el momento en que encajamos, nos pasó lo mismo que contra el Depor.

"La segunda parte fue perjudicial para el equipo y para mí como entrenador. Afecta a nuestra confianza y a nuestra fe en nosotros mismos. Recuperarse de una derrota nunca es fácil, pero es aún más difícil cuando te vas con estas sensaciones. No obstante, no tenemos otra opción que seguir adelante."



