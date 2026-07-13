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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

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El París Saint-Germain se interesa por Lucas Digne, mientras el Aston Villa vuelve a fijarse en Pervis Estupiñán, del Milan

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AC Milán
Paris Saint-Germain
L. Digne
Aston Villa

El Milan sigue de cerca a Lucas Digne, según Fabrizio Romano. El París Saint-Germain lo contempla como suplente de Nuno Mendes. El lateral izquierdo del Aston Villa, titular en el Mundial con Francia, tiene una cláusula de 10 millones de euros y ya jugó en París entre 2013 y 2015.

  • VILLA EN ESTUPINÁN

    La marcha de Digne obliga al Aston Villa a buscar un lateral izquierdo. Entre los candidatos figura Pervis Estupinan, del Milan, fichado el año pasado por 17 millones de euros más bonificaciones. Con el Brighton jugó 104 partidos y marcó 5 goles.

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