El Paris Saint-Germain cierra un acuerdo de 55 millones de euros por la sensación belga Mika Godts, procedente del Ajax, mientras se avecina la salida de Bradley Barcola

El Paris Saint-Germain ha confirmado la llegada del extremo belga Godts procedente del Ajax en una operación que podría alcanzar finalmente los 55 millones de euros (47 millones de libras) con variables, según el gigante de la Eredivisie. El talento de 21 años ha comprometido su futuro con el Parque de los Príncipes al firmar un contrato de cinco años.

En declaraciones a la página web oficial del club, Godts expresó su entusiasmo por el traspaso. "Me siento increíblemente orgulloso de unirme a uno de los mejores clubes del mundo", dijo. "Estoy deseando vestir estos colores y conocer el Parque de los Príncipes y a sus aficionados. Lo daré todo en el campo para devolver la confianza depositada en mí por el presidente Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos y el entrenador Luis Enrique".







