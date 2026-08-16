Getty Images Sport
Traducido por
El Paris Saint-Germain cierra un acuerdo de 55 millones de euros por la sensación belga Mika Godts, procedente del Ajax, mientras se avecina la salida de Bradley Barcola
La joven promesa del Ajax completa su fichaje por el París
El Paris Saint-Germain ha confirmado la llegada del extremo belga Godts procedente del Ajax en una operación que podría alcanzar finalmente los 55 millones de euros (47 millones de libras) con variables, según el gigante de la Eredivisie. El talento de 21 años ha comprometido su futuro con el Parque de los Príncipes al firmar un contrato de cinco años.
En declaraciones a la página web oficial del club, Godts expresó su entusiasmo por el traspaso. "Me siento increíblemente orgulloso de unirme a uno de los mejores clubes del mundo", dijo. "Estoy deseando vestir estos colores y conocer el Parque de los Príncipes y a sus aficionados. Lo daré todo en el campo para devolver la confianza depositada en mí por el presidente Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos y el entrenador Luis Enrique".
- Getty Images
Una campaña revelación le vale un traspaso a la élite
Godts llega a la capital francesa después de un año sensacional en Países Bajos, donde se consolidó como uno de los jugadores de banda más productivos del fútbol europeo. En su temporada de irrupción en la Eredivisie el curso pasado, firmó 17 goles y 15 asistencias, convirtiéndose en uno de los tres únicos jugadores en la historia del Ajax en alcanzar 15 goles y 15 asistencias en una sola temporada desde la 2010-11.
El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, admitió que el club no pudo hacer nada para frenar el traspaso una vez que el PSG formalizó su interés. "Mika es un jugador excelente con cualidades muy específicas, y le vamos a echar muchísimo de menos", explicó Cruyff. "No queríamos perderle y habríamos preferido mantenerlo aquí al menos otra temporada. Sin embargo, cuando rindes en el Ajax a un nivel tan alto, llaman a tu puerta clubes de este calibre".
El campeón del mundo Torres ficha por 50 millones de euros
El fichaje de Godts se anunció apenas unas horas después de que el gigante francés completara oficialmente la contratación de Ferran Torres procedente del Barcelona por un paquete total valorado en aproximadamente 50 millones de euros. Torres, que marcó de forma memorable el gol de la victoria en la final del Mundial de 2026, también ha firmado un contrato de cinco años hasta 2031.
- Getty/GOAL
El futuro de Barcola, en duda ante el interés del Liverpool
La repentina llegada de atacantes, entre ellos el exextremo del Mónaco Maghnes Akliouche, ha sembrado aún más dudas sobre el futuro de Bradley Barcola. El internacional francés ha quedado relegado en el orden de preferencias de Luis Enrique, y las informaciones sugieren que el internacional francés está abierto a fichar por el Liverpool este verano.
Las informaciones indican que el PSG tasa actualmente a Barcola en unos descomunales 140 millones de libras, una cifra que supera con creces las expectativas actuales del Liverpool. Aunque el Liverpool ha mantenido contactos preliminares con los representantes del jugador, necesitará negociar una rebaja enorme en el precio exigido para que la operación sea viable.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias