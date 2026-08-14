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El Paris Saint-Germain alcanza un acuerdo verbal con el Ajax por el extremo Mika Godts
Avance en las negociaciones
El Paris Saint-Germain ha dado un paso importante en su planificación de fichajes para este verano al alcanzar un acuerdo verbal con el Ajax por Godts. El gigante francés ha seguido muy de cerca la evolución del talentoso extremo como parte de su estrategia para asegurarse a las mejores promesas jóvenes de Europa.
Según la última información de Fabrizio Romano, las conversaciones entre ambos clubes han avanzado con rapidez entre bastidores, culminando en un avance decisivo que allana el camino para un posible movimiento a la capital francesa. La inminente llegada subraya el compromiso continuo del club por renovar su plantilla con talento dinámico y de enorme potencial.
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Asegurar talento joven de élite
Godts ha llamado la atención por su excepcional capacidad técnica, velocidad y olfato goleador durante su etapa en Ámsterdam. Sus impresionantes actuaciones en la Eredivisie y en las competiciones europeas alertaron de inmediato al departamento de captación del PSG.
Asegurar un acuerdo verbal supone un hito crucial para ahuyentar la posible competencia de otros pretendientes de todo el continente. El perfil del joven encaja a la perfección en el proyecto técnico que se está construyendo en París.
Refuerzo del último tercio
Incorporar a un extremo versátil y directo como Godts da al cuerpo técnico una valiosa flexibilidad táctica en ataque. Su capacidad para encarar a los defensas y generar ocasiones desde las bandas aportará un impulso inmediato a la profundidad de la plantilla.
A medida que avanza el mercado de fichajes, integrar perfiles nuevos en la línea ofensiva sigue siendo una prioridad clave para el equipo directivo. Los directores deportivos del club están deseando cerrar los detalles para garantizar una transición fluida al jugador.
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Cerrando el traspaso
Con el acuerdo verbal ya cerrado, la atención se centra ahora en ultimar la documentación administrativa y programar el reconocimiento médico. Ambos clubes están trabajando estrechamente para resolver los últimos trámites formales del traspaso.
Los próximos días serán decisivos, ya que el PSG busca cerrar oficialmente la operación y presentar a su nuevo fichaje ante la afición. Los aficionados seguirán con expectación cuándo aterriza el joven en París.
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