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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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El papel que se espera de Yamal: el consejo de Kompany que advierte a la joya sobrehumana del Barcelona

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«... porque son de la generación TikTok!»

Jesse Bisiou no necesitó mucho tiempo para dejar una fuerte impresión en el Barcelona, después de acaparar los focos con dos goles en su último debut amistoso. Pero lo que más llama la atención es que el club catalán ya había definido su postura sobre el talento belga meses antes, tras verlo como un proyecto diferente que merecía la inversión.

Bisiou, nacido en Lovaina en 2008, marcó sus dos primeros goles con la camiseta del Barcelona durante la victoria en un amistoso ante el Basilea, el domingo, comenzando así a atraer la atención sobre su nombre, pocos días después de su fichaje por el club catalán.

  • De Basilea a Barcelona: el comienzo que reveló el talento

    Suiza fue testigo hace cuatro meses de una etapa importante en su trayectoria, cuando João Amaral, uno de los principales asistentes de Deco en el equipo de ojeadores del Barcelona, se reunió con Dévy Rigaux, que en aquel momento era el director deportivo del Club Brujas y actualmente ocupa el mismo cargo en el Feyenoord.

    Rigaux afirmó que otros clubes estaban interesados en el jugador, pero el Barcelona fue el más insistente en su fichaje, tras ver en él un talento excepcional que le recuerda al tipo de extremos que hizo famosa a la academia del Ajax.

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    • Anuncios

  • Una personalidad tranquila y un carisma sin arrogancia

    Amaral había seguido a Bisiwu directamente durante la semifinal de la Liga de Campeones juvenil ante el Benfica. Y a pesar de que el jugador no participó demasiado por un problema físico, eso no cambió la convicción de los responsables del Barcelona, que decidieron cerrar la operación por 8 millones de euros, pese a que su valor de mercado era inferior a un millón de euros.

    El diario As señaló: «Rego, que siguió los primeros pasos de Bisiwu en el fútbol profesional, considera que el jugador tiene una personalidad tranquila y una gran confianza en sí mismo sin arrogancia, y lo describió como querido dentro del vestuario por su carácter afable».

    Añadió que Bisiwu, de 18 años, podría encontrar un vínculo especial con Lamine Yamal, y previó que la estrella del Barcelona desempeñe el papel de «hermano mayor» para él, dado que ambos jugadores pertenecen a la misma generación, a la que definió como «la generación TikTok». Rego cree que Bisiwu posee lo que describió como un talento excepcional, el «Factor X», junto a un carisma que podría ayudarle a integrarse en el ambiente del Barcelona.

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  • Consejo de Kompany: no te creas el ruido

    Y a pesar de la fuerte competencia que le espera al jugador por los minutos de participación, ante la presencia de Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Lamine Yamal, Rego no espera que Bisseck salga cedido esta temporada.

    Dijo que el Barcelona quiere seguir su evolución de cerca durante el presente año, tanto en el aspecto físico como en el personal, considerando que la segunda temporada podría ser más importante para tomar una decisión sobre su futuro.

    Y en la actualidad, Rego aconseja al jugador no dejarse llevar por el revuelo que lo rodeó tras sus dos goles, citando una frase de Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, que reza: "No creas en el revuelo ni creas en el drama".

    También elogió la capacidad de Bisseck para combinar la velocidad con el juego colectivo, asegurando que su magnífico gol tras el pase de Dani Olmo no le resultó sorprendente, por lo que la tarea ahora recae en Hansi Flick para saber cuánto puede aprovechar el talento del extremo belga.

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