Jesse Bisiou no necesitó mucho tiempo para dejar una fuerte impresión en el Barcelona, después de acaparar los focos con dos goles en su último debut amistoso. Pero lo que más llama la atención es que el club catalán ya había definido su postura sobre el talento belga meses antes, tras verlo como un proyecto diferente que merecía la inversión.
Bisiou, nacido en Lovaina en 2008, marcó sus dos primeros goles con la camiseta del Barcelona durante la victoria en un amistoso ante el Basilea, el domingo, comenzando así a atraer la atención sobre su nombre, pocos días después de su fichaje por el club catalán.