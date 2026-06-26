Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton, y como el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, al club londinense le bastará recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraba intocable. Además, quizá les hubiera costado más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-
Para el Real Madrid: El club inicia el mercado con un fichaje sorpresa. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el verano pasado, Álvaro Carreras, pero eso no le ha impedido pagar una cifra elevada por Cucurella, jugador que su nuevo (y antiguo) entrenador había marcado como objetivo. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero en el mercado, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su pico, pero ¿cuántos años de alto nivel le quedan? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C
Para Cucurella: El lateral cumple su deseo de abandonar un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de su intención de volver a España, decepcionado con la gestión de los Blues, aunque pocos esperaban que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con sus lazos barcelonistas, se le echará encima. Nota: A
Krishan Davis